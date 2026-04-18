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3C低頭族好發 頭痛合併肩頸僵硬 「頸因性頭痛」中醫有解方

2026/04/18 05:30
3C低頭族好發 頭痛合併肩頸僵硬 「頸因性頭痛」中醫有解方

▲若頭痛同時伴隨肩頸僵硬、痠痛，恐是「頸因性頭痛」，應及早辨識，並對症處理；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

不少上班族長期受頭痛困擾，反覆發作，甚至仰賴止痛藥卻效果有限。醫師提醒，若頭痛同時伴隨肩頸僵硬、痠痛，恐是與頸椎壓力有關的「頸因性頭痛」，應及早辨識並對症處理。

頤鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，臨床觀察發現，不少慢性頭痛患者其實源自頸椎問題，尤其現代人長時間低頭使用手機或電腦，容易造成頸椎壓力累積，進而誘發頭痛。這類頭痛常見從後腦勺開始，向上延伸至太陽穴、額頭，甚至眼眶後方，並伴隨肩頸僵硬不適。

徐瑋憶指出，頸因性頭痛與一般偏頭痛最大不同，在於與姿勢密切相關。當頸椎第一至第三節神經受到壓迫時，疼痛訊號會透過神經傳導與三叉神經路徑匯合，使大腦誤判為頭部疼痛，導致反覆發作且難以單靠止痛藥改善。

從中醫觀點來看，頭為「諸陽之會」，頸部是氣血通往頭部的重要通道。徐瑋憶說明，若頸部長期受寒或姿勢不良，容易造成氣血運行不暢，出現「不通則痛」情形；加上現代人壓力大、情緒緊繃，也會使筋脈緊繃，加劇頭痛。

針灸放鬆深層肌肉 推拿整復頸椎關節

在治療上，可透過針灸與整復改善。徐瑋憶表示，針灸會選擇風池穴、天柱穴、完骨穴等頸部與頭部交界處穴位，幫助放鬆深層肌肉、減輕神經壓迫；若合併太陽穴疼痛，則會搭配率谷穴、合谷穴，加強止痛效果。另透過推拿整復技術，可調整頸椎關節排列，改善結構失衡。

徐瑋憶也提供3招居家保健方式，減輕頸椎負擔：

●調整螢幕高度：電腦螢幕應與視線平齊，避免長時間低頭。

●熱敷後頸：每日睡前以約40°C熱毛巾熱敷15分鐘，促進循環、放鬆肌肉。

●收下巴運動：坐正後將下巴水平向後收，維持5秒、重複10次，強化頸部肌群。

徐瑋憶提醒，若頭痛頻率增加，且伴隨肩頸緊繃或手臂麻木等症狀，應及早就醫評估，找出真正原因，避免長期依賴止痛藥而忽略頸椎問題，才能有效改善反覆頭痛困擾。

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