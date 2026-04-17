8旬嬤膝蓋啪一聲竟二度骨折 骨鬆惹禍

▲許奶奶術後第2天即可下床，經過3週密集復健，已能重返社區。 （北市聯醫提供）

記者孫唯容／台北報導

▲醫療團隊採取「人工膝關節再置換手術」，利用特殊設計的人工關節取代壞死骨組織。圖為術後狀況。 （北市聯醫提供）

老年人需特別關注骨質健康，台北市立聯合醫院舉例，80歲的許奶奶（化名）10多年前曾接受人工膝關節置換手術，恢復良好，然而，1年前意外跌倒導致骨折，豈料在重回活動時，膝蓋傳出「啪」的巨響，檢查後發現是嚴重骨質疏鬆導致的「二度骨折」。

骨鬆、關節退化、肌少症

長者需特別防範

北市聯醫陽明院區骨科主治醫師王大翊提醒，許奶奶並非特例，高齡長者最常面臨的健康鐵三角「骨質疏鬆、關節退化、肌少症」需特別防範。

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北市聯醫表示，經診治發現許奶奶因骨折處，長期承受鋼釘壓力，加上活動減少導致局部骨頭壞死與嚴重骨鬆，一般的骨折固定手術已無法處理，考量高齡長者長期臥床將面臨肌肉流失、肺部感染、褥瘡等併發症，醫療團隊採取「人工膝關節再置換手術」，利用特殊設計的人工關節取代壞死骨組織，許奶奶術後經3週復健已恢復正常生活。

王大翊表示，骨質疏鬆平時毫無症狀，往往在骨折發生時才被察覺，尤其停經後女性因荷爾蒙下降，導致骨質流失加速，還有65歲以上長者都成為風險族群。此外，骨鬆會使手術固定難度大增，若導致長期臥床，將大幅提高死亡風險，建議定期接受骨密度檢查，應透過藥物、營養補充與負重運動預防。

王大翊指出，退化性膝關節炎的疼痛常導致長者減少活動，進而引發體力衰退，提醒長者可透過穿戴護膝、物理治療、增強大腿肌力，或注射玻尿酸潤滑關節達成早期防治效果，避免長時間蹲、跪、爬樓梯或搬重物，若保守治療無效，人工膝關節置換是重建行動能力的有效手段。

針對肌少症，王大翊說，若是肌肉不足會導致關節不穩、骨質流失加速，形成惡性循環，肌肉能支撐關節、刺激骨質生長、維持平衡以預防跌倒，建議民眾以優質蛋白搭配規律運動，建議攝取魚、豆、蛋類，並進行快走或簡單的阻力訓練整體肌力。

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