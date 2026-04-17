臉紅被當異位性皮膚炎 拖6年確診玫瑰斑

▲玫瑰斑病友林小姐昨天分享親身經歷，鼓勵其他病友勇敢面對、持續治療，重拾自信。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

▲邱品齊醫師指出，神經性玫瑰斑不僅牽涉皮膚，也與神經系統、精神狀態與免疫發炎反應密切相關。 （記者羅碧攝）

30歲林小姐6年前開始出現臉部泛紅，一開始未特別在意，就醫時也被當成異位性皮膚炎治療，直到近1年症狀加劇，兩頰長期泛紅不退，甚至出現發燙、刺痛與紅腫，嚴重影響日常生活與工作表現，讓她一度陷入挫折與絕望。直到去年前往長庚醫院皮膚科就診，才確診為玫瑰斑，經過持續治療與追蹤，病情逐漸穩定。

林小姐回憶，臉紅症狀反覆發作，常因日曬或壓力加劇，開會時甚至出現臉部灼熱與緊繃感，也曾被誤以為飲酒，造成社交壓力。長期求醫未果，讓她身心俱疲。確診後，經醫師調整外用及口服藥物，並搭配各治療方式，歷經1年努力，雖仍有症狀，但已明顯改善、逐步穩定。

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30歲女對症治療 病情逐漸穩定

昨天她在分享親身經歷時，當面向長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎致謝，表示「謝謝你從未放棄我，陪我走到現在」，也坦言治療過程漫長且辛苦，但只要不放棄、持續治療，仍有機會找回生活品質。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，響應每年4月的國際玫瑰斑月，協會進行問卷調查，回收1,000份樣本後顯示，3成受訪者出現臉紅反覆發作情形，4成受訪者表示臉紅困擾已超過半年。其中泛紅部位以雙頰最為常見（近8成），部分患者亦有額頭、下巴與鼻子的泛紅情形。值得注意的是，超過8成患者透露，臉紅症狀影響外觀與日常活動，生活品質明顯受損。

邱品齊提醒，玫瑰斑屬慢性發炎性皮膚疾病，應以長期皮膚調理為目標。除規律治療外，應與合適的日常保養並行，辨識與管控個人誘發因子，並持續追蹤方能穩定膚況、降低復發風險

他進一步說明，玫瑰斑依不同表現可分為多種類型，其中「神經性玫瑰斑」被認為是臨床上較具挑戰的一型，與神經系統與免疫反應失衡相關，部分患者可能合併焦慮、失眠或皮膚灼熱刺痛等不適，目前治療仍在持續發展中。

針對病因，王芳穎表示，玫瑰斑成因複雜，與神經血管調控異常、免疫反應、皮膚屏障受損及蠕形蟎蟲（Demodex）密度增加等因素有關，臨床上會依患者狀況進行個別化治療，必要時也可安排蟎蟲檢測，協助制定更精準的治療策略。

此外，日常照護同樣關鍵，建議使用溫和清潔與保濕產品、加強防曬，並避免過熱環境、辛辣飲食與情緒壓力等誘發因子。

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