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父母接力捐肝腎 兒童罕見雙器官移植

2026/04/16 05:30
父母接力捐肝腎 兒童罕見雙器官移植

▲師大音樂系老師宋威德接受太太捐腎，生活品質大為提升。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

父母接力捐肝腎 兒童罕見雙器官移植

▲許小弟從4個月大開始，就在台大醫院醫院小兒部主治醫師蔡宜蓉（左）的門診追蹤病情。（記者羅碧攝）

12歲許小弟出生4個月即確診罕見先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化與脾臟腫大，同時罹患自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情一路惡化至慢性腎臟病第5期。為搶救生命，他在1年內先後接受母親捐贈部分肝臟及父親捐贈腎臟，完成兩階段活體移植手術，術後恢復良好，已順利出院並重返校園，成為國內罕見的兒童肝腎接力移植案例。

1年內先後完成活體移植

許小弟的媽媽表示，孩子4個月大在台大醫院確診後，夫妻倆就已有心理準備未來可能需捐贈器官，「一人捐肝、一人捐腎」，只希望盡力彌補孩子的先天缺陷。因此，兩人長年維持健康狀態，她從65公斤減重至55公斤，先生也因有糖尿病病史積極控制體重與身體狀況，最後決定由她先捐肝，再由先生捐腎。

台大醫院外科部主治醫師李志元表示，許小弟去年1月接受母親捐贈的部分肝臟進行活體肝臟移植，今年1月再由父親捐贈腎臟，完成第2階段活體腎臟移植。手術困難度在於成人腎臟移植至兒童體內，需考量腹腔空間不足與血管吻合問題，必要時，須以人工網膜輔助固定，並評估心臟功能是否可負荷；肝臟移植則透過術前3D影像模擬進行精準切割與血管、膽道重建，以確保移植器官能隨兒童成長發育。移植後，仍須長期服藥並維持良好順從性，未來發育是否能追上同齡孩童，仍需持續觀察。

許小弟最初因心因性休克轉至台大醫院。台大醫院小兒部主治醫師蔡宜蓉指出，當時已出現高血壓、急性腎損傷等狀況，後續確診為罕見先天性膽管擴張症合併肝纖維化與脾臟腫大，同時亦患有自體隱性多囊性腎臟病。她說，該病屬隱性遺傳疾病，父母皆為帶原者時，子女有1/4機率罹病，病程可能進展至腎衰竭。

昨天61歲的師大音樂系教師宋威德也分享親身經歷，表示他因罹患腎絲球腎炎面臨洗腎，在太太主動捐腎下，去年在台大醫院接受移植手術，術後恢復良好，不僅免於洗腎，也重返舞台演出。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥表示，國內器官來源仍有限，呼籲社會支持器官捐贈理念，在完善評估機制下，鼓勵符合條件的親屬考慮活體捐贈，為病人爭取更多治療機會。

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