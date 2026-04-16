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不只母嬰要小心 RSV群聚感染威脅長照機構

2026/04/16 05:30
不只母嬰要小心 RSV群聚感染威脅長照機構

▲60歲以上長者因感染RSV引發肺炎的發生率是流感的2.7倍，且RSV住院長者的死亡率不亞於流感與新冠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

呼吸道細胞融合病毒（RSV）傳染力強、可反覆感染，且容易加重慢性疾病，被醫界視為長期被低估的「肺炎元凶」。醫師提醒，其重症與死亡風險不亞於流感與新冠，尤其高齡族群感染後，恐出現長期失能與心血管併發症，須特別留意。

台灣家庭醫學醫學會醫師曹玉婷指出，RSV在台灣全年流行，主要透過飛沫與接觸傳播，潛伏期約2至8天。初期症狀常與感冒相似，包括流鼻水、咳嗽與發燒，但部分患者可能快速惡化為呼吸困難甚至重症，目前尚無特效藥，多以支持性治療為主。

破壞呼吸道防禦力 易加重慢性肺病

進一步觀察發現，60歲以上長者感染RSV後，發展為肺炎的機率為流感的2.7倍，且住院死亡率不亞於流感與新冠。加上RSV不會產生長期免疫力，代表各年齡層都可能反覆感染。相較其他呼吸道病毒，RSV更容易引發慢性肺病惡化，且需要使用呼吸器的比例也較高。

台大醫院內科醫師姚宗漢指出，臨床統計顯示，每10名因肺炎住院的年長者中，就有1人與RSV相關。不過，由於缺乏常規檢測與監測機制，實際感染人數可能被低估。高風險族群包括60歲以上長者、慢性病患者及長照機構住民。

高風險族群 醫籲評估自費接種疫苗

醫師也指出，RSV會破壞呼吸道防禦力，約3成患者可能併發細菌感染，進一步加重病情。長者住院後6個月內，每4人就有1人出現嚴重呼吸困難，另有約3成面臨日常生活失能，甚至在出院後30天內仍可能再次住院。

此外，RSV也與心血管疾病風險上升有關。研究顯示，50歲以上住院患者中，超過2成會出現急性心血管事件，如心衰竭或中風。

在預防方面，除了勤洗手、戴口罩、避免共食等基本措施外，也建議高風險族群評估疫苗接種。RSV疫苗已在台上市，採自費施打，目前實證保護力至少可維持2年，且可與流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗同時接種，有助提升整體防護力。

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