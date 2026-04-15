糞便檢測幽門桿菌 早期介入降胃癌風險

▲日常生活中應養成良好飲食習慣，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會。（照片來源：shutterstock）

記者翁聿煌／新北報導

▲幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測示意照。（台北慈濟醫院提供）

55歲王先生平時身體健康、無家族史，但有胃部不適與偶發性胃痛，常感到「火燒心」，原以為小毛病吃成藥即可緩解，但空腹時胃痛愈發嚴重，就診經糞便抗原檢測，發現感染胃幽門螺旋桿菌，且胃部已有潰瘍、異常增生進入癌前病變階段，後來轉診至胃腸肝膽科，以內視鏡刮除局部病灶治療，如今可正常飲食並擺脫胃痛困擾。

台北慈濟醫院一般暨消化外科醫師陳彥志指出，胃癌長年位居國人10大癌症死因之一，好發於50至70歲族群，男性風險略高於女性，高危險群包括幽門螺旋桿菌感染者、長期飲食重口味者、有胃癌家族史、慢性胃炎或胃潰瘍病史者。

請繼續往下閱讀...

其中，胃幽門螺旋桿菌是與胃癌高度相關致病因子之一，高達8至9成的胃癌是由其感染引起，且幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的機率是未感染者的6到10倍，多數病人可能在幼年時期已感染，菌體長期潛伏於胃部黏膜，造成慢性發炎，經年累月導致胃黏膜萎縮、胃黏膜出現腸上皮化生（簡稱「腸化生」），甚至演變為癌前病變。

非侵入性抗原檢測 操作簡便、準確度高

陳彥志表示，除了傳統胃鏡檢查外，近年有非侵入性的幽門螺旋桿菌檢測方式，其中「糞便抗原檢測」是一項簡便且準確度高的工具，透過分析糞便中的幽門螺旋桿菌抗原，判斷是否存在感染，無需侵入性操作，適合作為初步篩檢工具。

若檢測結果為陽性，醫師會評估是否需接受除菌治療或安排胃鏡檢查，以王先生為例，經糞便抗原檢測及胃鏡檢查發現早期癌變跡象，但尚未侵犯深層組織或轉移，可透過內視鏡黏膜切除或剝離術進行治療，傷口小、恢復快，也能保留完整胃部功能，5年存活率可達9成以上。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法