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先天過敏反覆鼻竇炎 DIY洗鼻子改善症狀

2026/04/15 05:30
先天過敏反覆鼻竇炎 DIY洗鼻子改善症狀

▲先天鼻過敏及有併發症的患者，王莉惠醫師介紹一種以自購洗鼻器DIY洗鼻子的方法，能有效改善相關症狀。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

4歲的男童有鼻子、眼睛與支氣管過敏，常因鼻塞、流黃鼻涕逾2週以上（鼻竇炎）與嚴重咳嗽就醫。兒科醫師診斷男童有先天過敏體質，若要改善反覆鼻竇炎、減少用抗生素，可嘗試「洗鼻子」。半年後母親說，自從兒子學會洗鼻子後，較不會過敏與生病、也都不太會鼻竇炎了。

郭綜合醫院兒科醫師王莉惠表示，鼻過敏在台灣很常見，盛行率與嚴重程度逐年上升，有些人早晨起床打幾個噴嚏就緩解；但有些人明顯不適，如持續幾小時鼻癢、打噴嚏、流鼻水，甚至常因鼻塞難用鼻呼吸。

清除鼻腔髒東西 減少發炎反應

近年來越常見兒童因鼻過敏併發氣喘、過敏性結膜炎、鼻竇炎、中耳炎及慢性咳嗽等問題。王莉惠說，這不僅增加用藥、也影響呼吸與睡眠，進而可能影響學習與外觀（如黑眼圈、長不高、齒列不整），對於較嚴重患者，傳統的環境控制與藥物治療，有時效果仍有限，想避開過敏原污染物，在現實環境並不容易，簡單安全的洗鼻子方法，就能改善鼻過敏。

王莉惠錄製教學影片、傳授民眾DIY洗鼻子的技巧方法。她說，洗鼻子原理是用大量洗鼻水將鼻腔中的髒東西如過敏原、刺激物、污染物、病菌與發炎物質沖洗乾淨，減少後續過敏發炎反應，能有效改善過敏性或非過敏性鼻炎、感冒及鼻竇炎。

洗鼻子的步驟，王莉惠說明重點包括1.配製洗鼻水：在洗鼻器中加入洗鼻鹽和煮沸或過濾乾淨的水（自來水不宜），調配成和鼻腔等張、等溫的洗鼻水，洗起來比較舒服。等張是指0.9%的生理食鹽水濃度；等溫建議35-37°C；2.洗鼻子時的姿勢需要頭低歪一邊、不要用鼻子呼吸，用嘴巴呼吸；同時鼓勵鼻過敏患者學習洗鼻子，這需要練習、但並不困難，許多病患規律洗鼻子數週後，除了改善鼻過敏，其氣喘、眼過敏、鼻竇炎、中耳炎也隨之改善。

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