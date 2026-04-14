長期心雜音 醫揪巨大冠狀動脈瘻管

▲劉瑋莉醫師（左）成功治療蘇先生的大型冠狀動脈瘻管。 （大林慈濟提供）

記者蔡宗勳／嘉義報導

▲劉瑋莉醫師幫蘇先生術後心臟超音波檢查，已看不到瘻管血流。（大林慈濟提供）

51歲蘇姓男子長年飽受心跳異常困擾，10多年前員工健檢發現心雜音症狀，經嘉義縣大林慈濟醫院團隊診斷病源為「巨大先天性冠狀動脈瘻管合併大型血管瘤」，由心臟內科醫師李易達與小兒心臟科醫師劉瑋莉合作進行可由健保給付的心導管栓塞手術，術後讓蘇男重獲「心」生。

▲劉瑋莉醫師經冠狀動脈攝影發現患者已完全阻斷異常血流。（大林慈濟提供）

劉瑋莉說，「巨大先天性冠狀動脈瘻管」是罕見心臟血管畸形病症，正常情況是由冠狀動脈負責供應氧氣給心肌，但病人的冠狀動脈卻長出一條異常的瘻管，連通至心臟腔室或大血管，形成一條不該存在的「秘密通道」，因而出現嚴重「竊血現象」；原本應流向心肌、提供營養的血液，被這條瘻管「偷走」分流，引發心肌缺氧、心臟擴大及心衰竭等症狀，甚至可能形成血管瘤，增加併發症的風險。

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心導管栓塞術 成功阻斷異常血流

劉瑋莉評估並與蘇男討論後，決定採取心導管栓塞術，從鼠蹊部置入導管，利用特殊血管栓塞裝置將瘻管封堵；置入栓塞裝置封堵效果極佳，經冠狀動脈攝影，確認已完全阻斷異常血流；蘇男說，手術當天下午2點開始，不到4點就完成，術後重拾正常生活。

劉瑋莉說，民眾若檢查發現有心雜音，或是有不明原因胸悶、胸痛、心悸或心跳不規則，需儘速就醫檢查；如有已知的冠狀動脈瘻管，即使是小型無症狀，醫師評估暫不需手術處理，也應定期追蹤。

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