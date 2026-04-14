血尿+腰痛 竟雙側腎結石作怪 軟式輸尿管鏡手術取石36顆

▲泌尿科醫師王曦賢指出，軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，利用細長內視鏡經尿道進入泌尿道，直接將結石擊碎並取出。 （記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

▲預防腎結石，醫師建議每日攝取水分2500至3000毫升，維持均衡飲食並規律運動；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

45歲男性血尿及左側腰部疼痛好幾個禮拜，X光檢查發現左側腎盂輸尿管交接處約有1.3公分結石，合併左腎多顆小結石，接受2次體外震波碎石術治療未明顯改善，進一步檢查發現右側腎臟與輸尿管也有結石，醫病溝通後，採自費的軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，取出約36顆結石，術後隔天出院。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師王曦賢表示，體外震波碎石術雖為非侵入性治療，但其主要作用為將結石擊碎，無法直接清除碎石，患者仍須仰賴大量飲水自行排出，過程中可能出現疼痛或結石殘留。體外震波碎石術適用於小於2公分結石，但因病人不同身體狀況可能影響碎石成功率，如肥胖、結石本身硬度或結石位置等因素。

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王曦賢指出，個案術前進一步安排電腦斷層檢查時，意外發現右側腎臟與輸尿管也有細小結石。雙側腎結石屬於高風險病況，因雙側同時阻塞可能導致急性腎衰竭、嚴重尿毒症及敗血症，潛伏致命風險。

王曦賢指出，不宜腎臟兩側執行體外震波碎石術，避免可能造成結石雙側阻塞，嚴重時恐導致腎功能受損，甚至需緊急洗腎。與患者充分溝通後，決定進行軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，一次解決雙側結石問題，降低風險。

比體外震波 有更好結石廓清率

王曦賢指出，軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，利用細長內視鏡經尿道進入泌尿道，直接將結石擊碎並取出；手術無傷口，與體外震波碎石術相比有更好的結石廓清率、較低的腎臟出血風險。

王曦賢提醒，腎結石成因多元，包括高鹽、高蛋白飲食、水分攝取不足、體重過重、慢性疾病如糖尿病、痛風、內分泌異常及反覆泌尿道感染等，甚至與家族遺傳也有關聯。預防腎結石的關鍵在於日常生活管理，建議每日攝取水分2500至3000毫升，維持均衡飲食並規律運動。

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