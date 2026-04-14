97歲嬤腹主動脈瘤快破裂 微創置放支架 40分鐘救命

▲治療高齡患者腹部主動脈瘤，採取微創技術與局部麻醉的結合，已大幅降低手術門檻，避免全身麻醉對腦部及心臟功能的劇烈影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者陳建志／台中報導

▲台中97歲陳奶奶罹患腹部主動脈瘤（黃框處），且近期急遽擴大，瀕臨破裂邊緣，隨時有腹腔大出血的危機。 （記者陳建志翻攝）

台中97歲陳奶奶罹患腹部主動脈瘤，近日因劇烈腹痛送急診，測量血壓一度飆升至230mmHg，經電腦斷層檢查發現，腹部主動脈瘤直徑已從4公分急劇擴大至5.5公分以上，瀕臨破裂邊緣，隨時有腹腔大出血的危機，因年紀大手術風險高，醫療團隊決定採用局部麻醉，搭配健保給付的微創主動脈支架置放術（EVAR），僅約40分鐘就完成手術順利拆彈。

▲顏旭霆醫師指出，近百歲人瑞腹主動脈瘤瀕臨破裂邊緣，恐引發致命危機，緊急以微創主動脈支架置放術拆彈。 （記者陳建志攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院心臟血管外科醫師顏旭霆表示，腹部主動脈瘤是指腹部的主動脈因血管壁變弱而擴張變形，形成「瘤樣膨脹」。當腹部主動脈瘤直徑持續變大，會有破裂風險，可能造成嚴重內出血而危及生命，高齡（常見於65歲以上）、高血壓、抽菸、家族史，以及動脈粥狀硬化者是高危險族群。

請繼續往下閱讀...

顏旭霆指出，大多數腹部主動脈瘤無明顯症狀，常因健檢或影像檢查時意外發現，若出現腹部搏動感、持續性腹痛或背痛、昏厥或休克的症狀，需儘速就醫。而傳統開腹手術因有大切口，且需全身麻醉插管，對心肺功能負荷極大，術後容易產生肺炎、長期臥床，甚至無法脫離呼吸器的併發症。

顏旭霆表示，為了治療近百歲的陳奶奶，心臟血管外科團隊評估後，決定採取「局部麻醉」，避免全身麻醉對腦部（如譫妄、失智惡化）及心臟功能的劇烈波動，並進行微創支架置放，僅在兩側鼠蹊部開出微小入孔，透過導管技術精準將支架送達病灶處，隔絕血流對脆弱瘤壁的壓力，約40分鐘完成手術。

術後避免提重物 嚴控血壓

顏旭霆提醒，術後2週內可開始輕度步行運動，促進血液循環，但避免提重物與劇烈活動，並應嚴格控制血壓（建議收縮壓120mmHg，心率60）。飲食方面採低鹽低油飲食，避免過飽與便秘，並多攝取蔬果與水分，促進腸胃蠕動。

顏旭霆強調，許多高齡患者的家屬常因擔心麻醉風險而選擇放棄積極治療，但現代微創技術與局部麻醉的結合，已大幅降低手術門檻。呼籲家中有高齡長者應落實血壓監測，若發現腹部有搏動性腫塊或腰痠腹痛，應立即安排超音波篩檢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法