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1/3成人有脂肪肝 控制飲食、運動有機會逆轉

2026/04/13 05:30
1/3成人有脂肪肝 控制飲食、運動有機會逆轉

▲透過超音波檢查，可以及早發現脂肪肝的存在。（照片提供／王舒民）

文／王舒民

28歲電子工程師，因為工作常需熬夜加班，還常吃速食、少運動。在某一次公司體檢時，赫然發現他有中度脂肪肝。就醫後，在詳細衛教、生活作息調整半年後，脂肪肝才慢慢改善，他承諾會持續追蹤，並好好照顧肝臟健康。

超音波檢查可及早發現

脂肪肝是現代人常見的問題，當肝臟脂肪含量超過約5%時，就可能被診斷為脂肪肝。根據最新統計，台灣約每3名成年人就有1人有脂肪肝，多數人初期沒有明顯症狀，常在健康檢查或腹部超音波時才被發現。若長期忽視，脂肪肝可能進展為肝炎、肝纖維化，甚至肝硬化及肝癌。

脂肪肝主要分為2大類：酒精性脂肪肝與非酒精性脂肪肝。酒精性脂肪肝與長期飲酒過量有關；非酒精性脂肪肝則與肥胖、代謝症候群、高血脂、高血糖及胰島素阻抗等因素密切相關，預防與改善脂肪肝最重要的方法是調整生活型態。

飲食方面應避免高油脂、高糖及過度精緻的食物，建議採取均衡飲食，多攝取蔬菜、水果、全穀類及優質蛋白質。

其次，維持規律運動習慣也十分重要，建議每週至少進行150分鐘中等強度運動，例如快走、騎腳踏車、游泳或慢跑。過重或肥胖者，若能減少體重約5%至10%，通常就能顯著改善脂肪肝的情況。另外，應避免過量飲酒，並定期進行健康檢查，以追蹤肝功能與肝臟狀況。如果同時有高血壓、高血糖或高血脂等慢性疾病，更需要依照醫師建議進行治療與控制。

過去沒有特別治療脂肪肝的藥物，只有降低肝臟發炎等藥品，國人往往忽略脂肪肝的重要性。但是今年2月食品藥物管理署（TFDA）通過腸泌素（GLP-1）的適應症，可以用來治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎（也就是非酒精性脂肪肝）。

透過健康飲食、規律運動與體重管理，大多數人都能有效改善甚至逆轉脂肪肝。養成良好的生活習慣，不僅能保護肝臟，也能降低心血管疾病與代謝疾病的風險。若在檢查中發現脂肪肝，建議及早與醫師或營養師討論，制定適合自己的改善計畫。

（作者為台中舒民診所院長）

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