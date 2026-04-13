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十字韌帶斷裂沒手術 28歲青年膝蓋退化如老人

2026/04/13 05:30
十字韌帶斷裂沒手術 28歲青年膝蓋退化如老人

▲前十字韌帶斷裂長期未治療，恐造成膝蓋承受不正常受力等傷害；示意圖。（照片提供／林敬興）

文／林敬興

十字韌帶斷裂沒手術 28歲青年膝蓋退化如老人

▲前十字韌帶斷裂合併半月板破裂是常見的膝蓋運動傷害，以籃球、足球等運動中急停、轉向、跳躍落地不穩時最常見；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

28歲的阿強（化名），高中時因打籃球受傷，當時雖然接受檢查並確認是右腳前十字韌帶斷裂，但父母擔心手術可能留下後遺症，因此決定暫不開刀，阿強也就一直忍著不適。投入職場後，右腳疼痛與不穩感加劇，影響到工作與生活，他才意識到必須正視問題。

檢查發現合併半月板破裂

阿強到骨科門診檢查，X光影像上可以看到已有膝關節退化情形。核磁共振檢查（MRI）發現阿強的雙側的內側與外側半月板不僅破裂，而且是軟骨都已有明顯損傷，這也是前十字韌帶斷裂關節不穩定後造成的二度傷害。因此安排他接受前十字韌帶重建合併半月板修補手術，希望能讓他的膝蓋恢復穩定，減輕疼痛，重新回到正常生活。

前十字韌帶斷裂合併半月板破裂是常見的膝蓋運動傷害，以籃球、足球等運動中急停、轉向、跳躍落地不穩時最常見，造成膝蓋變得不穩、疼痛，通常需要手術治療，在韌帶重建手術中一併處理半月板傷勢，以恢復膝蓋穩定，減少未來外傷後退化性關節炎的風險。

阿強因為前十字韌帶斷裂長期未治療，造成膝蓋承受不正常受力，導致半月板嚴重破裂，再加上軟骨也出現明顯磨損，形成「二度傷害」。

雖然阿強只有28歲，但他的膝關節磨損程度，已經接近60歲的退化狀況，情形相當嚴重。

在確診後，為他安排關節鏡微創韌帶重建手術，並同時進行半月板清創與修補，術後需積極配合復健，通常在膝關節活動度與力量恢復良好，約6至8個月後，則能慢慢恢復運動。

微創韌帶重建手術逐漸改善

當膝蓋發生運動傷害時，常會出現撕裂般的劇痛，甚至突然「軟腳」站不起來，並感覺膝蓋裡有東西卡住。若伴隨膝蓋腫脹、積水、無力等症狀，就要特別注意，因為軟骨受損或半月板撕裂一旦碎裂，是不可逆的傷害，無法自行修復。

（作者為大林慈濟醫院骨科部運動醫學主任）

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