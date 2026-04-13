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200度超廣角眼底攝影 視網膜病變一網打盡

2026/04/13 05:30
200度超廣角眼底攝影 視網膜病變一網打盡

▲崔美琦醫師指出，透過超廣角眼底攝影可呈現大範圍視網膜影像，有助於發現周邊網膜裂孔與退化病變問題。 （安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

針對眼底疾病，通常會使用眼底攝影來檢查。安南醫院眼科醫師崔美琦指傳統眼底照相，只能拍到約30-50度的視野，無法看見周邊大部分網膜，若因此疏漏、未及時處置，可能造成永久性視力損害。如今有1次可掌握高達200度的眼底影像「超廣角」眼底攝影，僅需拍攝幾張影像就能全面呈現整個視網膜，連周邊細小異常也能清晰掌握。

身兼台南市立安南醫院眼科主任的崔美琦指出，包括視網膜裂孔、視網膜周邊退化、周邊視網膜新生血管、早期視網膜剝離徵兆等很多眼底疾病，並非發生在視野中心，而是潛藏在眼睛周圍。若能及早檢查發現，處理起來相對簡單；一旦延誤，可能導致視網膜剝離，甚至造成永久性視力損害。

及早發現防止視力惡化

崔美琦表示，傳統眼底攝影無法捕捉位於視野中心以外的「邊角地帶」影像，即便搭配散瞳與眼科醫師以眼底鏡仔細檢查，也可能因視野限制、錯過細微裂孔或退化區。但現今透過超廣角眼底攝影，1次可取得高達80%以上超大範圍的高解析眼底影像，從中心黃斑部到最外緣的周邊視網膜都能清楚呈現。

崔美琦說，視網膜裂孔與早期剝離往往不會立即影響視力，待視力受影響時為時已晚。超廣角眼底攝影像是定期為眼睛做「視網膜健檢」，透過1次檢查把視網膜從中心到邊緣徹底掌握、一網打盡，為視力健康把關。

她提醒符合以下條件者，可接受超廣角眼底攝影檢查：

符合6條件可接受檢查

●高度近視族群（WHO定義近視超過500度）：周邊視網膜較薄，裂孔風險高。

●有飛蚊症、閃光感、視力突然模糊。

●家族或自己曾有視網膜剝離、黃斑病變。

●糖尿病、高血壓患者。

●接受過眼睛手術者：如白內障手術後追蹤等。

●40歲以上的眼底健康檢查：一般建議半年至1年檢查1次，但如為高度近視、眼底病變者等特殊族群，由醫師評估調整頻率。

自費每眼600元

而超廣角眼底攝影是自費檢查，每眼600元。若醫師評估需要散瞳，視力可能短暫模糊4~6小時。另外，接受檢查者應避免配戴放大片。

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