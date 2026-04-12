腳踝扭傷走不了 玻尿酸韌帶注射減疼痛

▲前距腓韌帶注射圖。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

腳踝扭傷是很常見的意外傷害，可能因路面不平、腳步踩空、運動過程的跳躍著地失常，甚至是球類運動中被他人踩到足背後再扭轉的急性因素，也可能是跑步姿勢、疲勞累積導致慢性傷害。

腳踝扭傷的急性期治療選擇很少，主要是以冰敷、相對固定和保護為主，若有大量關節血水，可執行超音波導引抽吸，或輔以肌能系貼紮術來消腫和維持穩定度。等到腫脹略為改善後，再針對韌帶損傷的位置、嚴重度給予增生治療。

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超音波導引玻尿酸注射 快速減緩腫脹

以謝先生為例，他3天前因右腳踝嚴重扭傷，表皮明顯紅腫熱痛，當下雖以冰敷和護踝固定，仍然劇痛到無法著地。醫師檢查發現腳踝外側腫脹、瘀血明顯並發紅灼熱。X光沒有骨折，但以超音波檢查後發現前距腓韌帶和脛腓韌帶有撕裂傷合併急性發炎（如圖）。由於謝先生1週後需要出國出差，並與朋友有球敘，希望能盡早活動自如，故醫師選擇給予超音波導引玻尿酸進行韌帶注射，1週後回診時，疼痛和腫脹就已大幅改善。

近年特殊的玻尿酸韌帶注射治療急性期的韌帶扭傷，往往能迅速減少疼痛、腫脹、進而增加腳踝承重與活動度。利用超音波掃描其注射前後的變化，可發現發炎訊號明顯減少，也能部分修復韌帶組織。倘若病人的韌帶撕裂傷屬於重度，預計即使發炎緩解後，仍會存有反覆疼痛、腳踝不穩定的現象，則建議後續給予自體血小板血漿注射治療或血小板凍晶治療，延續玻尿酸修復的效果，減少日後合併退化性關節炎的機率。

若病患恐懼打針，且韌帶撕裂傷造成不穩定現象，亦可考慮非侵入性的高能量雷射治療，也能有所進步。但所有腳踝扭傷的患者，都需要同時配合物理治療與強化腳踝的本體感覺和周圍的肌力，才能長久使用腳踝，達到生活不受限的目標！

（作者為順新復健科診所院長）

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