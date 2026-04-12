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巴金森氏症整合治療 深腦刺激術報佳音

2026/04/12 05:30
巴金森氏症整合治療 深腦刺激術報佳音

▲深腦刺激術可助巴金森氏症患者改善顫抖與僵硬，並減少藥物副作用，幫助病友找回生活節奏。（資料照）

記者侯家瑜／台北報導

巴金森氏症整合治療 深腦刺激術報佳音

▲巴金森氏症不只是動作障礙，更常伴隨外界誤解與社交孤立，讓患者在疾病之外承受心理壓力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

隨著醫療進步，巴金森氏症治療已逐漸從單一藥物，邁向整合照護新時代。醫師指出，除了長效型藥物外，深腦刺激術（DBS）已成為中晚期患者的重要治療選項，能有效改善顫抖、僵硬與動作遲緩，並減少藥物副作用，幫助病友找回生活節奏，且已納入健保給付。

台灣動作障礙學會理事長葉篤學表示，巴金森氏症不只是動作障礙，更常伴隨外界誤解與社交孤立，讓患者在疾病之外承受心理壓力。他呼籲社會多一分理解，病友就能少一分孤單，也更有勇氣面對漫長病程。

可改善顫抖等症狀 並降低藥物副作用

在治療方面，雙和醫院神經內科主任洪千岱指出，許多患者誤以為症狀波動是藥量不足，實際關鍵在於血中藥物濃度起伏。他以「水庫與水龍頭」比喻，說明疾病初期人體仍可調節藥效，如同水庫穩定供水；但隨著病程進展，調節能力下降，藥效可能在過強與失效間快速切換，形成俗稱的「開關現象」。因此，近年治療策略已逐步轉向長效型藥物，透過穩定血中濃度，減少症狀大起大落。

除了藥物，手術治療也為患者帶來新契機。台北醫學大學附設醫院神經外科醫師陳淑美表示，深腦刺激術是透過在大腦特定區域植入電極，持續提供電刺激，調節神經訊號，可有效改善顫抖、僵硬及動作遲緩等核心症狀，並降低藥物使用量與副作用。她指出，該療法具可調整與可逆特性，可依患者狀況個別化設定，雖無法根治疾病，但對合適族群而言，可顯著提升生活品質。

葉篤學指出，深腦刺激術已納入健保給付，包含電極與刺激器等主要醫材，過去需自費約100萬元的治療，如今大幅減輕患者經濟負擔，讓更多人有機會接受此項治療。

藥物治療外 搭配「動靜融合」復健照護

在復健與日常照護上，醫界也強調「動靜融合」。葉篤學說明，「動」的部分包括節奏性舞蹈與大動作訓練，可改善動作縮小與凍結現象；「靜」則透過繪畫創作，藉由視覺引導與專注過程，促進神經可塑性，讓「動筆」本身也成為一種復健方式。這樣的整合模式，有助病友在身心兩方面同步改善。

加上家屬社會支持 能維持一定生活品質

他表示，巴金森氏症目前雖無法完全治癒，但透過藥物、手術與復健三者整合，加上家屬支持與社會理解，多數患者仍能維持一定生活品質。

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