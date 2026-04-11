心房顫動用藥更精準 台大開發AI模型預測「中風」準確率近9成

▲台大醫院跨院合作研究，AI模型可客製化評估風險。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

心房顫動為常見心律不整，也是引發腦中風的重要原因。病人使用抗凝血藥物可降低中風風險，卻可能增加腦出血、腸胃出血等副作用。台大醫院總院與新竹台大醫院組成跨領域研究團隊合作，蒐集近萬名心房顫動病人資料，開發出「可解釋性人工智慧（AI）」模型，協助醫師分析用藥利弊，不僅能預測風險，也可呈現各項危險因子的影響程度，改善過去AI「黑箱」問題。

「可解釋AI」提升預測準確度

新竹台大分院內科部主任賴超倫指出，全台35歲以上成人約1%有心房顫動問題，人數約15至20萬人，且隨年齡上升與共病增加，盛行率會明顯提高。心房顫動會在心房形成血栓，血塊若脫落，可能造成缺血性腦中風。

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臨床上，約8成病人會使用抗凝血藥物預防中風，但同時也會增加出血風險。賴超倫表示，常見出血包括腸胃、內臟等，嚴重者甚至可能發生腦出血，也有病人出現牙齦流血不止或容易瘀青等情形，醫師需在中風與出血風險之間審慎評估。

他指出，現行國際治療指引多以高血壓、糖尿病、中風史、年齡等因子進行固定加權評分，低風險者不建議用藥，高風險者建議治療，但中間族群仍存在判斷困難。

研究團隊以台大醫院2007年至2016年間9511名新診斷心房顫動個案進行分析，預測1年內發生缺血性中風風險，並納入年齡、中風病史、高血壓、糖尿病、用藥紀錄等因子。該模型採雙模型設計，可動態調整風險因子權重，使預測結果更貼近個人狀況。

研究並於新竹台大分院1300例及雲林分院1242例進行驗證，準確率由傳統約6成提升至近9成。賴超倫形容，傳統評估如同「硬尺」，AI模型則如「柔軟皮尺」，可依不同病人條件調整權重，使同一風險因子在不同個體呈現不同影響。

台大醫院副院長何奕倫補充，心房顫動常見於心肌病變、瓣膜性心臟病、缺血性心臟病及高血壓控制不良等族群，潛在患者人數相當可觀。研究成果已於4月7日刊登於國際期刊《npj Digital Medicine》。

▲賴超倫醫師發表其研究成果。（記者羅碧攝）

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