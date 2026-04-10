吃完就脹到坐不住 腸道菌相失衡作祟

▲1名女子吃完飯就腹脹，胃鏡查不出原因，原來是腸道菌相失衡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

54歲李小姐多年來飽受嚴重脹氣困擾，每次用餐後不久，腹部就迅速鼓脹，只要一坐下，腹部受壓迫不適加劇，甚至被迫「餐後罰站」1至2小時，等脹氣緩解才敢坐下；夜間也常因腹脹驚醒，需起身走動才能稍微舒緩，長期影響睡眠與生活品質。

飲食調整 減少易脹氣食物

李小姐反覆接受胃鏡檢查，但結果皆正常，直到接受腸道功能評估，才逐漸釐清問題並改善症狀。

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聯欣診所院長顏佐樺表示，臨床上不少長期腹脹、消化不良的患者，腸胃鏡檢查並無異常，原因在於內視鏡主要檢查潰瘍、腫瘤等「結構性問題」，但多數不適其實來自「功能性失衡」，包括腸道菌相失衡、消化能力不足、腸黏膜屏障受損，或腸道免疫反應過度等。

顏佐樺指出，當腸道菌相失衡時，食物在腸道內容易過度發酵，產生大量氣體，導致餐後腹脹加劇；若腸道屏障功能下降，免疫系統長期處於警戒狀態，也會進一步影響消化與吸收功能，形成惡性循環。

在醫師與營養師團隊評估下，李小姐調整腸道菌相、修復腸黏膜、補充消化酵素，並搭配飲食調整，減少容易引發脹氣的食物如麩質與乳製品，同時提高原型食物攝取比例。

經過一段時間調整後，脹氣情形減少約7至8成，餐後已可正常坐下，夜間也較少被脹醒，睡眠品質明顯提升。後續追蹤顯示，腸道免疫指標逐漸回到正常範圍，腸道環境趨於穩定。

顏佐樺指出，腸道被視為人體「第2個大腦」，不僅負責消化吸收，腸道菌相也會影響免疫調節及神經傳導物質生成，與情緒與睡眠息息相關。現代人飲食精緻、壓力大且作息不規律，腸道失衡問題日益常見。

他建議，日常可從增加膳食纖維與原型食物、減少精製糖與加工食品、維持規律運動與充足睡眠著手，並留意長期腹脹或消化不良等警訊，若症狀持續，應及早尋求專業評估。

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