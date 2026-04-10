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婦喝汽水竟昏倒醫揭迷走神經昏厥

2026/04/10 05:30
婦喝汽水竟昏倒醫揭迷走神經昏厥

▲彰化有1名婦人在聚餐時大口喝汽水，竟突然昏厥倒地，經檢查是「迷走神經」作祟；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

婦喝汽水竟昏倒醫揭迷走神經昏厥

▲林嶸洲醫師指出，迷走神經從大腦延伸至心臟、腸胃等重要器官，一旦受到過度刺激，會使心跳變慢、血壓下降，導致腦部血流不足而昏厥。 （彰化醫院提供）

彰化縣68歲魏姓婦人日前與友人聚會，喝下一大口汽水後，竟突然昏厥倒地，嚇壞在場友人。醫師診斷為「迷走神經昏厥」，研判與情緒激動或汽水刺激食道有關；無獨有偶，近日也有2名70多歲老翁頻繁昏倒，竟是胃食道逆流惹禍。醫師提醒，看似單純的暈倒，背後可能藏有身體警訊。

多屬良性 揪誘發原因預防再發作

魏婦回憶說，當時氣氛熱絡，眾人一邊玩撲克牌一邊吃喝，她喝下汽水後瞬間失去意識，整個人往後倒，後腦直接撞地腫起，雖然很快甦醒，仍被友人送往急診。衛生福利部彰化醫院急診醫師洪子文表示，電腦斷層檢查排除腦部出血等問題，僅有外傷，轉至神經內科檢查。

彰化醫院神經內科醫師林嶸洲指出，患者經頸動脈超音波、腦波及24小時心電圖檢查，均未發現異常，研判為「迷走神經昏厥」，這是1種常見且多屬良性的暈厥現象，通常可自行恢復，但突發昏倒容易造成跌倒、撞擊等二次傷害，相當的危險。

林嶸洲表示，迷走神經從大腦延伸至心臟、腸胃等重要器官，受到過度刺激，會使心跳變慢、血壓下降，導致腦部血流不足而昏厥，常見誘發因素，包括劇烈疼痛、情緒激動、緊張或受到驚嚇。

他認為，魏婦的誘因可能是太緊張或興奮激動，但也可能是汽水刺激食道，引發迷走神經反應，請魏婦在生活中控制情緒，避免過於激動，至今未再昏厥。

此外，林嶸洲說，自己曾遇到2名70多歲老翁，1週昏倒數次，卻無高血壓、心臟病或癲癇病史，透過胃鏡檢查，發現兩人皆有嚴重胃食道逆流，推測是胃酸刺激腸胃道迷走神經，導致頻繁昏厥，經藥物治療與飲食調整後，已明顯改善。

林嶸洲強調，「迷走神經昏厥」多屬良性，通常平躺休息數分鐘即可恢復，但仍須排除心臟或腦部等重大疾病，並找出誘發原因，才能有效預防再次發作。

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