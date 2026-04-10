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癌友心理照護 醫籲納常規醫療

2026/04/10 05:30
癌友心理照護 醫籲納常規醫療

▲癌症照護不應僅止於生理治療，心理健康對於癌症預後至關重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

癌友心理照護 醫籲納常規醫療

▲心健司長陳柏熹表示，目前國內已有超過100家癌症認證醫院將心理篩檢納入臨床流程，並逐步推動「分層照護」模式。 （記者侯家瑜攝）

癌症逐漸由致命疾病轉為可長期共存的慢性病，但心理照護仍不足。研究顯示，3成癌友使用身心科藥物，接受心理專業協助者卻不到1成。專家呼籲建立分層心理照護制度，從確診初期導入篩檢與轉介，整合醫療與社區資源。衛福部已推動指引與示範計畫，盼讓癌症照護從延長生命邁向兼顧生活品質。

3成靠藥紓壓 僅1成接受諮商

根據台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道研究，國內約3成癌友曾使用安眠或抗焦慮等身心科藥物，但實際接受心理師或精神科醫師專業協助者卻不到1成，顯示多數患者面對情緒困擾，仍以藥物為主要應對方式。

鄭致道指出，研究發現，癌友在確診、治療到存活過程中，普遍承受高度壓力與焦慮，但多僅透過藥物改善失眠與情緒問題。這些藥物多由腫瘤科或內科醫師開立，雖能短期緩解症狀，卻無法處理患者對死亡、復發、經濟壓力與家庭關係的深層焦慮，長期恐影響治療順從性與生活品質。

他認為，若癌友缺乏及時心理介入，不僅影響個人身心狀態，也可能衝擊家庭功能，形成更長遠的社會負擔。

他提到，學會積極推動「分層照護指引」，透過「情緒溫度計」與焦慮憂鬱量表，將病友依嚴重程度分級，輕度者由原醫療團隊支持；中重度者轉介心理師與社工，具自殺風險等嚴重者則交由精神科醫師專業介入。

衛福部心健司長陳柏熹則指出，癌症照護不應僅止於生理治療，心理健康對於癌症預後至關重要。他表示，目前全台100多家癌症認證醫院已普遍進行心理健康篩檢，涵蓋住院及門診階段。心健司正進一步落實「分層照護」，根據病友的心理狀況分級，提供適當的資源轉介，包括心理諮商、精神科專業診斷或藥物治療。同時強化「社區化照護網」，研議將照護力量延伸至社區，未來也將建立社區照護指引，並培訓第一線人員，與民間團體攜手建立更完善的照護網絡，讓癌友在抗癌路上不孤單。

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