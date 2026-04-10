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RSV恐釀嬰兒重症 專家：單株抗體應納公費接種

2026/04/10 05:30
RSV恐釀嬰兒重症 專家：單株抗體應納公費接種

▲RSV為嬰幼兒常見且具重症風險的病毒，台灣健康聯盟呼籲單株抗體應納入公費接種。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

RSV恐釀嬰兒重症 專家：單株抗體應納公費接種

▲專家指出，6個月以下嬰兒最易受RSV重症影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

台灣少子化加劇，嬰幼兒健康成焦點。調查顯示，雖有9成家長聽過呼吸道融合病毒（RSV），但僅3成了解其為嬰兒重症主因之一。RSV每年造成逾2000名幼童住院，且可能引發長期呼吸問題。專家建議，從出生即預防，目前已有抗體可有效降低風險。近9成家長支持納入公費，盼減輕育兒負擔。

每年造成逾2000名幼童住院

台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，RSV不只是常見病毒，更是嬰幼兒下呼吸道感染的重要原因。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，幾乎所有兒童在2至3歲前都曾感染RSV，其中以6個月以下嬰兒風險最高，且RSV可能反覆感染，甚至增加日後氣喘風險，所以預防必須從出生就開始。

在預防策略上，李秉穎指出，目前已有長效型單株抗體可預防RSV，研究顯示，可降低12個月內嬰兒住院風險達83.3%。疾管署2026年建議，1歲以下嬰兒（尤其早產兒、先天性心臟病或慢性肺病者），以及1至2歲高風險幼兒，可經醫師評估後自費接種。

除了疾病風險，照顧壓力也是家長沉重負擔。調查顯示，超過6成家長對「孩子住院照顧與工作安排」感到壓力，83.4%認為醫療與預防支出沉重。

台大公衛學院教授陳秀熙則從經濟角度分析指出，RSV重症住院可能長達24天，成本高昂；隨著單株抗體價格下降至約8000元，整體成本效益大幅提升。模型推估，若擴及一般嬰兒族群，每名個案可創造約5萬美元（約150萬台幣）的投資回報，顯示具高度公共政策價值。

疾管署：年底效益評估後再議

不過，目前RSV單株抗體多需自費，調查顯示，近9成家長支持政府提供新生兒公費RSV防護，並認同應優先投資嬰幼兒預防醫療。

李秉穎指出，目前全球已有超過30個國家推動公費RSV防護政策，亞洲尚未全面實施，台灣有機會領先日韓。他呼籲政府將RSV防護納入公費政策，讓每一位嬰幼兒都能獲得平等保護，打造更完善的育兒環境。

疾管署副署長曾淑慧表示，RSV抗體已2度送ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）討論，現仍建議自費接種，將待2026年底效益評估後再議。

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