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良好習慣＋均衡飲食 護眼雙管齊下更有效

2026/04/09 05:30
良好習慣＋均衡飲食 護眼雙管齊下更有效

▲營養師王櫻芳建議，護眼應採「良好習慣」與「均衡飲食」雙管齊下，適量補充Omega-3、葉黃素與花青素，從抗發炎與抗氧化機制守護視覺健康。 （淡水馬偕醫院提供）

記者羅國嘉／新北報導

良好習慣＋均衡飲食 護眼雙管齊下更有效

▲學童做視力檢查。（記者賴筱桐攝）

現代人3C產品不離身，長時間過度用眼恐引發乾眼、視力模糊及睡眠障礙等連鎖效應。淡水馬偕紀念醫院眼科醫師邱寗表示，曾有國小學童因躲在被窩滑手機，半年內近視暴增1百度，睡前使用手機發出的藍光會抑制褪黑激素，嚴重干擾晝夜節律，顯示不良用眼習慣對視力影響不容忽視。

邱寗指出，長時間盯螢幕會減少眨眼次數，導致淚液蒸發，容易出現乾眼、視力模糊、流淚與頭痛等症狀；若同時持續近距離對焦，也會增加眼睛調節負擔，造成眼睛痠痛與視力不穩。

針對兒童族群，邱寗分享案例，曾有1名國小學童，即便使用散瞳劑控制近視，但度數在短短半年內增加近100度，經進一步詢問才發現，孩子長時間在關燈後躲在被窩中使用手機。

確保光線充足

睡前避免使用3C產品

邱寗說，在黑暗環境中，螢幕與周圍亮度對比過大，容易增加眼睛調節壓力，引發視力模糊與疲勞；同時，螢幕所發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，干擾人體晝夜節律，導致入睡困難與睡眠品質下降，長期下來可能影響整體健康。

邱寗建議操作螢幕應保持50至70公分距離，並確保光線充足柔和。睡前應避免長時間使用電子產品。若感到眼睛乾澀，可適度進行眼部熱敷並搭配人工淚液，且務必定期接受專業眼科檢查，及早介入治療。

Omega-3、葉黃素與花青素

護眼3大營養素

淡水馬偕紀念醫院營養醫學中心組長王櫻芳說，護眼不能依賴單一營養素，應透過「抗發炎、抗氧化、提升視覺功能」三大機制保養，包含Omega-3脂肪酸，能穩定淚膜、增加分泌，降低淚液蒸發；花青素能減少氧化壓力與視覺疲勞；葉黃素與玉米黃素，能對黃斑部協助吸收藍光傷害。另外，飲食應優先從深綠色蔬菜、深海魚類及莓果類中攝取天然營養，才能維持長期視覺健康。

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