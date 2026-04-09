「糖心腎」共病 「體外反搏」強化血循環

▲盧炯睿醫師表示，非侵入性的EECP體外反搏像是在體外安置了「第2個馬達」，可以增強全身血液循環。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

年近70歲的吳先生，長年受三高困擾，近期因體力嚴重下滑，連巡視工廠都感到氣喘胸悶，到院檢查後發現糖化血色素高達7.6%，並伴隨心房顫動與第2期慢性腎病，出現「心血管腎臟代謝症候群」（CKM症候群），也就是坊間常稱為「糖心腎」共病，除服藥控制血糖，並使用自費非侵入性的EECP體外反搏，強化血循環，讓他巡視工廠不再喊累。

自費非侵入性EECP 助重拾健康

長安醫院心血管中心主任盧炯睿表示，CKM症候群強調糖尿病、慢性腎病與心血管疾病三者會交互影響，只要一個出問題，會連帶使其他系統惡化。患者失控的血糖持續傷害血管內皮，增加硬化風險並損害腎功能；而受損的腎臟會加重心臟負荷，同時過勞的心臟無法有效將血液送至腎臟，反過來又使腎病惡化，形成惡性循環。

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盧炯睿指出，為了終結這場器官間的連鎖危機，首先在藥物治療上遵循國際指引，選用具心腎保護功能的複方控糖藥物與新型口服抗凝血劑，在穩定血糖的同時精準減輕器官負擔。

之後，進一步安排自費的EECP體外反搏進行後端強化，其原理是利用患者下肢氣囊與心電圖R波同步加壓，在心臟舒張時將血液推回主動脈，像是在體外安置了「第二個馬達」增強全身血液循環、減輕喘鳴，更能顯著提升腎臟血液灌流，延緩腎功能衰竭。因氣囊運作是配合心律，提醒心房顫動患者因心律不規則，治療前務必經醫師評估心律狀況穩定、搭配靈敏的同步訊號捕捉技術，才能達到最大治療效果。

盧炯睿表示，在「藥物前端保護、EECP後端強化循環」協同作用下，患者症狀明顯改善，現在巡廠一整天都不累，出遊健行、騎自行車都沒有問題，連失眠問題也因循環改善、自律神經趨於平衡而大幅緩解。

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