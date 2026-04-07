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健康 > 護眼顧齒

老花不雷射 「20-20-20」法則緩解

2026/04/07 05:30

▲醫師替患者進行視力檢查；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／張芯瑜）

▲醫師替患者進行視力檢查；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／張芯瑜）

文／張芯瑜

47歲李小姐為瑜伽老師，最近滑手機時，字體必須調到最大才能看清楚，和朋友聚餐時，也不自覺要把菜單拿得遠遠的，才有辦法點餐，赴眼科檢查才知道老花眼已經悄悄報到。

面對視力改變，李小姐諮詢醫師的意見，雖然得知現在的老花雷射手術技術相當成熟，能幫助現代人快速重拾遠近自如的清晰視力，但考量到自己還想再觀察一陣子，加上教課時配戴框架眼鏡容易滑落，她最終決定先選擇配戴老花隱形眼鏡，來改善老花帶來的不便。

老花眼通常在40歲後悄悄報到，是每個人都會經歷的自然生理變化，當看手機訊息或書上的小字時，會不自覺把手伸直才能看得清楚，或是以前覺得亮度剛好的客廳，突然覺得光線不如從前，以及從看近（滑手機）突然抬頭看遠方（看紅綠燈），視線會模糊幾秒鐘，需要用力眨眼或等一下才能看清楚，就是眼睛發出的老花訊號。

這是因為年輕時水晶體像果凍一樣有彈性，透過睫狀肌的收縮與放鬆，控制水晶體變厚或變薄，讓我們可以瞬間切換看遠看近的焦距；但睫狀肌的調節能力與水晶體的彈性隨年齡下降，導致我們要看近物時，眼睛無法有效收縮聚焦，使得影像變得模糊。

面對老花眼，現代醫學提供多元的選擇。許多追求生活便利性、希望一勞永逸的族群，會傾向選擇老花雷射來解決視力困擾；而對於像李小姐這樣選擇暫時不手術的族群，也有其他物理性的方式可以「和平共處」。

像是低度近視族群，因拿下眼鏡後，眼睛自然回到近視狀態，看近處反而清楚，但缺點是頻繁拿下眼鏡，容易使鏡片髒污、鏡架鬆動。

通常配戴老花眼鏡是最直接、簡單的方法，許多人會在包包裡多放一副眼鏡，需要看近物的時候拿出來戴。但對於原本就有近視、不想隨身帶兩副眼鏡的人而言，更換老花隱形眼鏡較方便，雖然對開車、常用手機者較友善，且拋棄式降低感染風險，但熟齡族群淚液分泌較少，配戴隱形眼鏡容易產生夜間眩光、乾眼症的不適，需特別注意保濕。

調大手機字體、光線充足也有助益

老花眼是全人類都會經歷的過程，無論年輕時視力多好，或是否有近視，時間到了老花眼就會報到，透過生活習慣的微調，像是將手機字體調大、閱讀時確保光線充足，遵循「20-20-20」法則，每用眼20分鐘，休息20秒，看20英尺（約6公尺）遠的地方，幫助睫狀肌放鬆，就能緩解老花帶來的不適。

（作者為遠見眼科台北101旗艦醫師）

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