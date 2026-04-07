擺脫多囊性卵巢症 穩糖、降低發炎是首務

▲多囊體質者應選擇低升糖指數（低GI）食物，讓荷爾蒙回到平衡狀態；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／高子晴

在門診中，許多被診斷為多囊性卵巢症候群（PCOS）的女性，第一反應常是自責：「是不是我吃太多、太胖了？」於是嘗試極端節食、不吃澱粉，結果體重沒掉，月經反而更亂，痘痘與疲倦感揮之不去。事實上，多囊飲食調整的關鍵不在於「少」，而在於「對」。

多囊性卵巢症是1種常見的內分泌疾病，常見症狀包括：月經不規則、體重增加、長痘痘、毛髮變多，甚至影響受孕。其中核心因素是「胰島素抗性」。

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當身體對胰島素反應變差，血糖波動大，不僅促進脂肪堆積，更會引發慢性發炎，干擾荷爾蒙平衡。因此，飲食核心目標應是穩定血糖、降低發炎。

◎掌握5大飲食原則

對多囊體質而言，建議掌握以下5個方向，協助荷爾蒙回到平衡狀態：

●選擇低升糖指數（低GI）食物

低GI食物能讓血糖上升較慢。建議以全穀類（燕麥、糙米）、蛋白質、蔬菜為主，減少白飯、白麵條、麵包、含糖飲料及精製甜點。

●每餐攝取優質蛋白質

蛋白質有助於增加飽足感並穩定餐後血糖。建議選擇雞胸肉、魚類、海鮮、雞蛋、豆腐、無糖優格等。原則上，白肉優於紅肉，瘦肉優於高脂肉與內臟。

●選好油，而非不吃油

飽和脂肪與反式脂肪（如肥肉、奶油、油炸品）易促進發炎；相對地，橄欖油、酪梨、堅果與深海魚所含的不飽和脂肪酸，則有助於抗發炎，並支持荷爾蒙健康。

●多攝取抗氧化蔬菜

每天應攝取2–3份不同顏色的蔬菜。深綠色蔬菜如花椰菜、地瓜葉、菠菜等，富含微量營養素，對改善身體發炎狀態特別有幫助。

●規律進食，避免暴飲暴食

長期挨餓後的補償性進食或頻繁消夜，都會造成血糖劇烈波動。維持規律3餐，有助於身體維持穩定的代謝節奏。

飲食符合生理需求 荷爾蒙回歸正軌

飲食調整是為了「修復」代謝，而不是「懲罰」身體。當飲食變得符合生理需求，血糖趨於穩定，荷爾蒙與月經自然會逐步回到正軌。多給身體一點時間，溫和且持續的改變，才是對抗多囊最有效的方法。

（作者為生生不息婦產科暨生殖中心醫師）

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