解開長輩「囤物症」情感死結 心理師：強制清理只會更嚴重

▲部分長輩因過去物資匱乏經驗，習慣大量囤積生活用品，心理師表示，透過安排長輩外出時進行整理，有助降低衝突風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

隨著高齡化社會來臨，不少家庭面臨長輩「捨不得丟東西、家中堆滿物品」困擾，甚至引發親子衝突。對此，專家指出，囤物行為並非單純生活習慣或衛生問題，而是牽涉心理需求與情緒狀態的表現，背後常與安全感不足、憂鬱傾向，甚至輕度失智有關，若處理方式不當，反而可能讓情況惡化。

當心與憂鬱、輕微失智有關

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群分析，長輩囤物大致可分為2種類型。第一類與早年物資匱乏的經驗有關，許多長者歷經物資不足的年代，即使現今生活穩定，內心仍存有「不夠用」的焦慮，因此習慣囤積衛生紙、乾糧或將冰箱塞滿，才會安心。

請繼續往下閱讀...

另一類則與個人自我價值感與社會角色有關。有些長輩透過收集回收物或大量保留物品，來維持存在感與生活重心，彷彿藉由「擁有」來證明自己的價值。然而這樣的行為，往往也伴隨環境髒亂與居家安全隱憂，增加跌倒、火災等風險。

他進一步指出，囤積的物品不只是實體物件，更承載著回憶與情感投射。對許多長期居住在同一空間的長輩而言，「家」本身就是自我認同的重要象徵，一旦家人未經溝通便強行清理，長輩容易產生被否定、被剝奪的感受，進而出現激烈抗拒，讓家庭關係更加緊張。

趁長輩外出時清理 避免衝突

面對囤物問題，羅惠群建議避免正面衝突，可採取較為柔性的方式處理，例如安排長輩外出用餐、就醫或短程旅遊，趁其不在時進行必要的重點整理與清潔。若囤物行為與輕度失智有關，長輩事後多半不會過度糾結細節，也有助降低衝突風險。

不過，他也提醒，整理環境僅是短期解方，若未從根本改善心理與生活狀態，囤物行為仍可能反覆出現。關鍵在於重建長輩的「社交連結」。研究與臨床經驗顯示，囤物行為常與孤獨感、憂鬱情緒及社會互動減少密切相關，特別是獨居或長期受慢性病影響的長者，更容易將安全感寄託於物品。

多陪伴、安排活動 減輕症狀

因此，家人應主動增加陪伴與互動，例如安排固定探視、共同外出活動，或協助連結社區資源，如里長、社區關懷據點與社福單位，建立穩定的人際支持網絡，讓長輩重新感受到被需要與被關心。

羅惠群強調，透過日常聊天、參與活動及情感交流，不僅能減輕焦慮與憂鬱，也有助延緩認知功能退化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法