8旬嬤在家「洗腰子」 省去奔波更樂活

▲張凱迪醫師表示，醫護人員會指導腹膜透析操作流程，讓洗腎患者與家屬即使毫無醫護背景，也能安心在家完成自助透析治療。（台南市立安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

82歲許阿嬤罹患長期慢性腎臟病，腎功能逐漸下降，醫師評估需開始透析治療，孫女不捨阿嬤年輕時已為家庭奔波大半輩子，如今白髮蒼蒼還要為「洗腰子」（洗腎）每週3天往返醫院。安南醫院腎科團隊安排「醫病共享決策」會談，協助阿嬤與家人充分了解透析治療選項，家人有共識地為了「患者生活自由」，選擇俗稱「洗肚子」的腹膜透析。

醫病共享決策 選擇腹膜透析

台南市立安南醫院腎臟科醫師張凱迪表示，腹膜透析有與「血液透析」不同的優點，包括在家裡就可以做，不必每週3次往返醫院、要在醫院待上4至5個小時；不必忍受粗針穿刺血管的痛楚；飲食限制也比血液透析寬鬆，還能多吃幾口水果。

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張凱迪提到，在醫病共享會談的說明上，阿嬤聽到「水果」這關鍵字，原本眉頭緊鎖瞬間展顏笑問：「安餒，我還可以吃香蕉、橘子嗎？」衛教人員點頭說，相較於血液透析，腹膜透析病人可以攝取稍多含鉀的食物，水果、蔬菜的選擇也更自由，通常不必事前燙煮。

阿嬤的孫女經過訓練後，已能在家安心協助阿嬤，讓透析後的生活與從前日子幾乎沒有太大的變化，無須固定每週3天到醫院「洗腰子」。

不必忍受穿刺痛楚 飲食較自由

據研究顯示，腹膜透析與血液透析在患者長期存活率上沒有絕對優劣之分，但腹膜透析有3大相對優勢：（1）飲食較為自由；（2）治療時間彈性，可維持更多社會活動；（3）透析過程較為溫和，對心臟功能較差者較友善些。

儘管如此，在台灣接受腹膜透析的病人仍不到1成，患者與家人常見顧慮是「怕自己不是醫護人員，在家操作恐會出錯」。張凱迪認為，實際上在醫療團隊詳細指導與確認後，大多數患者、家屬，甚至語言能力有限的照護者也能安全執行。

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