抗生素門診療程延至7天 治療模式更彈性

▲民眾接受OPAT治療，將可從5天上限延長至7天 。（資料照，馬偕醫院提供）

記者羅碧／台北報導

感染症患者治療模式將更具彈性。健保署昨天指出，門診靜脈抗生素療程（OPAT）將由上限5天延長至7天，另外，在宅急症照護（ACAH）試辦計畫新增「提早出院模式」，讓病情穩定者可提前離院，改由居家或照護機構持續接受治療，預估將挹注5900萬點、1200人次受惠，最快今年上半年實施。

健保署醫務管理組參議林右鈞昨天說明，3月26日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議做出前述決議，需待衛福部核定，才正式生效，在此之前，OPAT延長案將以行政命令方式延續7天給付，避免臨床執行中斷。

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在宅急症照護 將新增「提早出院模式」

林右鈞表示，門診靜脈抗生素治療（OPAT）屬門診服務，病人出院後，仍需回醫院接受靜脈抗生素治療，從原本的治療上限5天，延長至7天，以增加治療彈性；在宅急症照護（ACAH）則由醫療團隊到宅提供急性照護，新增「提早出院模式」，讓符合條件者且行動較不方便者可在家持續接受抗生素治療。

健保署長陳亮妤表示，OPAT自2025年8月1日推動以來，整合住院、急診與門診抗生素治療資源，可減少不必要住院需求。以台大醫院為例，OPAT中心每月可降低約17%病房占床率，提升病床周轉並強化醫療韌性。統計自2025年8月至2026年2月，已有210家院所參與，包括105家醫院及105家基層診所，累計申報8107個治療計畫，受惠5710人。

台大醫院OPAT中心主任莊祐中指出，中心在去年11月正式揭牌啟用，平均每日服務量約250人次，今 年2月春節期間更因病患返家過年需求增加，服務量突破300人次。他觀察發現，現行OPAT個案約有1/4來自門診，這些病患多屬非急性的慢性感染，需長期施打抗生素。療程延長可減少病人頻繁往返醫院的負擔，對於需要接受抗生素治療的患者而言，有助提升治療順從性與生活品質，也能讓醫療資源配置更有效率。

至於在宅急症照護試辦計畫，健保署指出，自2024年7月推動至2025年底已服務5949人次，此次新增「提早出院模式」，預計挹注約5900萬點，估計可再服務約1200人次，有助紓解住院壓力，並提供病人更貼近日常生活的治療選擇。

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