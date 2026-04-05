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孩子一口亂牙 問題恐出在呼吸

2026/04/05 05:30

▲孩子若睡覺用嘴巴呼吸，或常張口呼吸，恐影響顏面骨骼發育，導致臉型改變與牙齒擁擠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

▲孩子若睡覺用嘴巴呼吸，或常張口呼吸，恐影響顏面骨骼發育，導致臉型改變與牙齒擁擠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

記者羅碧／台北報導

不少家長發現孩子牙齒凌亂、咬合不正，第一時間往往認為需要矯正，但醫師提醒，問題未必出在牙齒本身，可能從「呼吸方式」就已出現偏差。臨床觀察顯示，若孩子長期鼻塞或過敏而習慣用嘴巴呼吸，恐影響顏面骨骼發育，不僅牙齒擁擠，連臉型也可能改變。

慣用嘴巴呼吸 影響顏面骨骼發育

國泰醫院兒童牙科主任謝宗慈表示，兒童牙科除關注蛀牙與牙齒排列，呼吸道健康同樣重要。當孩子長期以口呼吸為主，舌頭位置偏低，臉頰兩側肌肉過度用力，會導致上顎受力不均、發育受限，使牙弓變窄、下顎生長不足，進而造成恆牙萌發空間不足，容易出現牙齒擁擠與咬合異常，甚至形成下巴後縮或臉型狹長等變化。

▲謝宗慈醫師說明，「肌功能訓練」是訓練呼吸、吞嚥與口腔肌肉的正確使用方式，建立穩定的口腔姿勢。（謝宗慈提供）

▲謝宗慈醫師說明，「肌功能訓練」是訓練呼吸、吞嚥與口腔肌肉的正確使用方式，建立穩定的口腔姿勢。（謝宗慈提供）

她指出，許多家長以為只是牙齒排列問題，其實與整體發育息息相關。若能及早發現孩子有口呼吸習慣，透過訓練導正為鼻呼吸，並調整嘴唇閉合與舌頭位置，有助上下顎在成長過程中較為正常發育，牙齒排列也可能隨之改善。

所謂「肌功能訓練」，並非傳統以矯正器施力移動牙齒，而是從呼吸、吞嚥與口腔肌肉功能著手，建立穩定的口腔姿勢。孩子需每天反覆練習嘴唇閉合、舌頭貼於上顎等動作，並搭配夜間配戴訓練裝置，經長時間內化為習慣，才能發揮效果。

不過，目前肌功能訓練及相關裝置多屬自費項目，未納入健保給付。謝宗慈指出，相關介入通常需持續約1-2年，且高度仰賴孩子與家長配合，家長在評估時，應一併考量費用與執行可行性。

▲謝宗慈醫師（右）拿著舌頭模型，告訴兒童舌頭正確的位置，兒童手上拿著鏡子確認舌頭正確的擺放與施力。（謝宗慈提供）

▲謝宗慈醫師（右）拿著舌頭模型，告訴兒童舌頭正確的位置，兒童手上拿著鏡子確認舌頭正確的擺放與施力。（謝宗慈提供）

改用鼻呼吸 提升睡眠改善專注力

除影響外觀與牙齒排列外，口呼吸也可能影響整體健康。她表示，長期張口呼吸會使呼吸道乾燥，增加細菌與病毒進入機會，也較容易出現磨牙、打呼等問題；當呼吸型態改善為鼻呼吸後，臨床上有家長回饋孩子睡眠品質提升，夜間較少翻動，白天專注力也相對改善。

在介入時機方面，台灣臨床多建議幼兒園大班至國小低年級開始較為適合，因配合度較高，也較容易建立正確習慣。她也指出，成人同樣可透過調整呼吸與舌頭位置改善功能，但對臉型外觀的改變相對有限。

謝宗慈提醒，家長可留意孩子是否經常張口呼吸、睡覺用嘴巴呼吸，或長期鼻塞過敏，以及是否出現牙齒擁擠、臉型變窄或下巴後縮等情形，若有相關狀況應及早就醫評估，以免影響顏面發育與口腔健康。

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