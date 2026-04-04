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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

尿毒症年輕化 防治腎病首要控制三高

2026/04/04 05:30

▲陳世宜醫師關注洗腎患者的病情變化與治療進展。（陳世宜提供）

▲陳世宜醫師關注洗腎患者的病情變化與治療進展。（陳世宜提供）

文／陳世宜

近年來，因為飲食與生活型態改變，慢性腎臟病患者呈現年輕化趨勢。若病情惡化，體內的水分、電解質和代謝的平衡受到影響，進而引發全身不適，且藥物無法控制時，即須透析治療（洗腎）或腎臟移植。

慢性腎病與尿毒症逐漸出現在年輕族群中，主要與生活習慣和慢性病風險累積有關。高醣、高鹽、高油或高蛋白飲食、經常熬夜、作息不規律，以及久坐少動的生活模式，導致糖尿病、高血壓、高血脂、肥胖等慢性病在年輕人中比例增加，這些皆會造成腎功能的傷害，即使年紀輕，腎臟仍可能嚴重受損，甚至尿毒症。

國際對於慢性腎病的分期依據腎絲球過濾率（GFR分為5期，並有以下其中之1項：

●腎絲球濾過率大於60ml/min/1.73m2並合併臨床上有腎臟實質傷害證據，如蛋白尿、血尿、影像學或病理學上異常，且病程達3個月以上。

●不論是否有腎臟實質傷害證據，只要腎絲球濾過率小於60ml/min/1.73m2且時間大於3個月以上。

■第1期：GFR≥90，腎功能正常但有腎臟實質傷害，如蛋白尿或血尿。

■第2期：GFR60-89，輕度慢性腎功能障礙且有腎臟實質傷害，如蛋白尿或血尿。

■第3期：GFR30-59，中度慢性腎功能障礙。

■第4期：GFR15-29，重度腎功能下降。

■第5期：GFR〈15，末期腎臟病變。

第1到2期較少有臨床症狀，但可經由驗血或驗尿得知有血尿、蛋白尿或腎功能異常。

第3到4期會有泡沫尿、水腫、高血壓、貧血和倦怠等症狀。

第5期時會開始出現尿毒症的症狀，例如食慾不振、嘔吐、營養不良、心衰竭、肺水腫、走路呼吸急促、意識障礙等症狀。

雖然腎臟惡化時也許有早期警訊，如手腳或眼皮水腫、食慾下降與噁心、疲倦或貧血等。

少鹽少油少糖 規律作息定期健檢

值得注意的是，腎臟是無聲的器官，為數不少的人是腎功能已然不佳，但仍無症狀，或只有輕微的症狀，不易注意到。因此定期檢查，透過血液與尿液的檢查與評估，才得以早期發現與掌握病程的進展。

對於慢性腎病的防治，生活方式的調整最為關鍵。建議年輕族群從日常飲食開始做起，減少高鹽、高油、高糖的攝取，均衡營養並適量控制蛋白質；同時保持規律運動、充足睡眠與穩定作息，避免長期熬夜或久坐不動。對於有高血壓、糖尿病、高尿酸或肥胖等慢性疾病的人，更應積治療，降低腎臟負擔。定期健康檢查和腎功能的追蹤檢查，也一樣的重要。

（作者為台大北護分院腎臟科主治醫師）

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