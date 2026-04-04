未必是過動症 孩子上課常分心 竟是「睡眠呼吸中止症」惹禍

▲孩子睡滿8小時上課還打瞌睡，也要留心是否為睡眠呼吸中止症；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

今天是兒童節，不少家長關心孩子的學習與專注力表現。當孩子上課不專心、容易分心時，常被懷疑是注意力不足過動症（ADHD），但醫師提醒，部分孩子問題其實與「睡不好」有關，若忽略睡眠品質，恐延誤正確治療。

振興醫院精神科醫師黃茂軒表示，門診中常見家長因孩子專注力差而求診，但臨床觀察發現，有些孩子即使每天睡滿7至8小時，白天仍精神不濟、甚至打瞌睡，關鍵在於睡眠品質不佳，而非單純注意力障礙。

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兒童OSA常見3至7歲 主因扁桃腺與腺樣體肥大

他分享，1名國小3年級男童因專注力不足、課業拖延，被診斷為ADHD並接受藥物治療長達一年，雖略有改善，但整體表現仍不穩定，且白天持續疲倦。進一步問診發現，孩子睡覺時會打鼾、張口呼吸，經安排睡眠檢查後，確診為「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」，主因為扁桃腺與腺樣體肥大。經手術治療後，睡眠品質明顯改善，白天精神與專注力也隨之提升。

黃茂軒指出，兒童OSA常見於3至7歲，主因多與扁桃腺及腺樣體肥大有關。與成人不同，兒童OSA不一定表現為嗜睡，夜間可能出現打鼾、呼吸中止或睡眠不安穩；白天則可能出現過動、注意力不集中、情緒不穩或學習退步，容易被誤認為ADHD。

研究顯示，OSA與ADHD之間具有一定關聯。當孩子在睡眠中反覆出現缺氧或短暫清醒，會使睡眠片段化，影響大腦休息，進而導致白天專注力下降與情緒問題。因此，有些孩子可能同時患有ADHD與OSA，也有些僅是睡眠問題「偽裝」成注意力障礙，需透過專業評估加以區分。

目前針對因扁桃腺或腺樣體肥大引起的OSA，多以手術為第一線治療。研究指出，手術後約7至8成孩子症狀可明顯改善，部分合併注意力問題的兒童，專注力與行為表現也會隨之提升。

黃茂軒提醒，當孩子出現專注力問題時，家長除關注學習表現外，也應留意是否有打鼾、張口呼吸或白天精神不佳等情況，必要時可進行睡眠檢查。

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