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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

春天乍暖還寒濕氣重 清明養生首重健脾祛濕養好肝

2026/04/04 05:30

▲中醫師周宗翰提醒，清明時節濕氣重，女性婦科問題易加劇，應把握調養關鍵期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲中醫師周宗翰提醒，清明時節濕氣重，女性婦科問題易加劇，應把握調養關鍵期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜、羅碧／台北報導

清明時節氣候轉為濕暖且變化大，中醫師指出，此時肝氣旺盛、濕氣偏重，若調養不當，除易出現疲倦、失眠與過敏，也可能影響脾胃運化，女性更易出現白帶增多、經痛及經期不規則，應從飲食、作息與情緒多方調整。

中醫：女性易白帶多、經痛加劇

馬光中醫診所醫師林姸余表示，春季常見不適以呼吸道疾病為主，包括過敏性鼻炎、感冒、支氣管炎等，關節炎、氣喘與部分身心症狀也易復發。濕氣與花粉交互影響，常見眼鼻皮膚過敏，並可能伴隨水腫、腹脹或腹瀉；若壓力大，易形成「肝旺脾虛」，出現疲倦、情緒不穩等春睏。

她指出，春氣通於肝，清明為肝氣最旺時期，情緒起伏大或作息不規律，易出現煩躁、失眠、胸悶、頭痛，養生應以「調肝降火、健脾祛濕」為主。飲食宜定時定量，避免油膩辛辣與暴飲暴食，可多攝取百合、菠菜、山藥等食材，並少吃麻辣、炸物等「發物」。日常可適度飲用玫瑰花茶疏肝解鬱，但燥熱體質或孕婦應先諮詢醫師。

頤鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，「濕為陰邪，易傷脾陽」，若肝氣鬱結或過旺，會影響脾胃運化，使濕氣內生，女性尤為明顯。濕氣下注至胞宮，常見白帶量多、色黃黏稠且有異味，甚至陰部搔癢；若氣血受阻，也可能導致經痛或經期延長。

他表示，清明前後不少女性婦科症狀加劇，尤其久坐少動、偏好甜食油炸者更易惡化；氣候忽冷忽熱亦可能干擾內分泌。調養上應以「健脾祛濕、疏肝理氣」為原則，減少甜食、冰品及油膩食物，可適量攝取薏仁、紅豆、山藥等食材，並避免久坐與熬夜，維持規律運動。

周宗翰強調，情緒調節同樣關鍵，可透過深呼吸、冥想或戶外活動紓壓；若症狀明顯，應由中醫師辨證治療，及早調整體質，有助改善婦科不適並維持整體健康。

在日常保健上，林姸余建議可按壓內關穴、太衝穴疏肝理氣，並搭配中脘穴、陰陵泉穴改善消化與濕氣；周宗翰指出，若出現婦科不適，可配合刺激關元、三陰交及子宮穴，有助促進骨盆腔循環與氣血運行。平時亦可每日以約45°C溫水泡腳或加入艾葉，幫助促進循環、改善睡眠並祛濕；運動以健走、瑜伽等和緩活動為主，有助氣血流通。

避開7大養生誤區 調整作息、情緒

林姸余也提醒，濫用清熱藥物、穿衣過度或不足、過度嗜睡、飲食過酸過辣、未調整保養品、長時間不出門，以及情緒起伏過大等，都是常見養生誤區。

▲適當按壓穴位可疏肝理氣及緩解不適。（馬光中醫及本報資料照）

▲適當按壓穴位可疏肝理氣及緩解不適。（馬光中醫及本報資料照）

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