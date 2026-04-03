癌童食慾差 營養介入助抗病魔

▲康復癌童「三明治」分享抗癌歷程，現場演奏小提琴展現活力。（癌症關懷基金會提供）

記者侯家瑜／台北報導

兒童癌症治療中常被忽略的「營養問題」，其實可能影響存活率與預後。癌症關懷基金會指出，營養介入可將白血病童5年存活率從56.9%提升至77.5%。透過專業營養師長期陪伴與教育資源，幫助癌童在治療期間維持體力與發育，提升整體預後。

營養師劉菊秀表示，癌童在治療期間常因副作用出現食慾不振、嘔吐等情況，導致營養不足。研究顯示，高達70%的癌童面臨營養危機，且營養不良者復發或死亡風險為正常者的1.43倍至2.3倍，甚至可能影響生長與認知發展。

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營養師專業協助 提升治療效果

營養介入能帶來顯著改善，已被視為「可修正的預後因子」，及早介入有機會改變抗癌結果。劉菊秀說，研究指出，白血病童若在確診後6個月內，透過營養調整恢復正常體重，5年存活率可從56.9%提升至77.5%。

基金會實務也發現，接受營養照護的癌童體重百分位明顯提升。因此，基金會自2021年推動「一家庭一營養師」計畫，提供長期營養追蹤與指導，並透過家長課程與兒童動畫教學，協助家庭建立正確飲食觀念。

昨天記者會現場也邀請10歲康復癌童「三明治」（化名）與母親分享抗癌歷程。「三明治」在1歲半時確診急性骨髓性白血病（AML），經歷長達1年的治療，期間因副作用導致食慾下降，所幸在營養師協助下，營養狀況逐漸穩定，如今已順利回到校園生活。

她分享：「我的超能力是分辨有機跟非有機食物，味道真的不一樣。」母親則感性表示，即使康復，孩子的免疫力仍需細心呵護，日常仍維持戴口罩、避免人潮及注意飲食等習慣。

基金會呼籲，兒童癌症治療不應只著重於藥物與醫療，營養應納入核心治療策略。透過早期介入與專業支持，不僅能提升治療效果，也能幫助孩子在抗癌路上走得更穩、更遠。

▲營養師劉菊秀指出，均衡飲食是癌童治療的重要基礎。（癌症關懷基金會提供）

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