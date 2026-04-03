無聲殺手 血脂失控恐釀中風

▲高血脂初期多無症狀，民眾應定期抽血檢查血脂數值，及早發現、及早治療，才能避免演變為中風、失能等不可逆風險；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

4月7日為世界衛生日，今年主題強調以科學為基礎，推動健康行動。醫界指出，高血脂為「無聲殺手」，國內20歲以上盛行率約3成，但診斷率僅52%，等於近半數患者未察覺風險，一旦失控，恐引發心肌梗塞、中風等重大心血管事件，甚至影響工作能力與職涯發展。

新竹馬偕醫院心臟內科主治醫師林柏霖表示，壞膽固醇（LDL-C）過高會在血管內壁堆積形成斑塊，導致血管狹窄，若斑塊破裂形成血栓，可能引發急性心肌梗塞或中風。研究顯示，心肌梗塞患者工作能力下降風險增加至6倍，中風者更高達14倍，且中風後多難以完全恢復，對職涯衝擊甚大。

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林柏霖指出，根據《2025台灣血脂管理臨床路徑共識》，血脂控制策略已轉向「及早治療、確保達標」。初級預防族群若合併糖尿病、腎臟病或壞膽固醇超過190mg/dL，即屬高風險，建議控制在100mg/dL以下；已有動脈硬化或斑塊者應降至70mg/dL以下；曾發生心肌梗塞或中風者則屬極高風險族群，需控制至55mg/dL以下。

醫籲定期抽血檢查 及早治療

他強調，治療6至8週後若仍未達標，除使用史他汀類藥物外，應評估加入血脂針（PCSK9抑制劑）等進階治療，以更有效降低壞膽固醇，減少後續心血管事件風險。研究顯示，壞膽固醇每下降38.7mg/dL，可降低22%心血管事件、20%冠心病死亡及10%全因死亡。

奇美醫院心臟科系加護病房科主任李威杰表示，健保署自2025年9月起放寬血脂針（PCSK9抑制劑）給付條件，壞膽固醇起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL，給付期間也由6個月延長至12個月，預估可嘉惠約5千名患者。

國民健康署已於2025年將成人預防保健篩檢年齡由40歲下修至30歲，擴大納入約320萬青壯年族群，應定期抽血檢查血脂數值，及早發現、及早治療很重要。

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