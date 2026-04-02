髖膝雙關節置換 40年車禍後遺症一次解決

▲醫療團隊規劃循序的術後復健計畫，幫助患者復原。（營新醫院提供）

記者劉婉君／台南報導

62歲的李先生40年前曾發生重大車禍，造成右髖關節及右膝關節骨折，雖然當時已經接受手術治療，但多年來，受傷的關節仍然持續退化，最近5年右腳行走越來越費力，甚至出現長短腳、膝蓋無法彎曲等問題，無法長時間步行，日常活動也受到嚴重影響。

右腳行走費力膝蓋難彎 痛到長短腳

就醫接受影像學檢查後，確診右髖關節股骨頭缺血性壞死，合併右膝退化性關節炎，關節結構損傷明顯，經接受髖膝雙關節同時置換手術，改善纏身多年的車禍後遺症。

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營新醫院骨科醫師陳俊良提醒，年輕時的車禍創傷，可能成為日後關節病變的潛在隱患，隨著年齡增長，受傷部位的關節可能會逐漸退化，甚至引發缺血性壞死，造成疼痛與行走障礙。呼籲一旦出現持續性關節疼痛、活動受限或雙腳長短不一等，應盡早就醫接受專業醫師的評估，切勿拖延。

陳俊良說，李先生住院後，醫療團隊即為他進行麻醉風險評估及各項相關檢查，運用右側正前位人工髖關節置換手術，完整保留臀部肌力，且利用術中Ｘ光，精準調整腳的長度，再採取「肌肉下切口微創膝關節置換手術」，全程不需要止血帶，減少失血量及肌肉缺氧腫脹的問題，使股四頭肌可以自由滑動，達到更完美的膝關節平衡。

李先生術後恢復情形良好，約4小時後即可下床自行如廁，隔天一早可自行走出病房，配合醫療團隊規劃循序漸進的復健計畫，術後2天脫離助行器行走，全程住院時，幾乎不需要額外看護。

陳俊良說，目前正前位人工髖關節手術及肌肉下切口微創膝關節手術技術已十分成熟，搭配完善的術後復健，患者均可快速緩解疼痛，恢復行走功能。

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