走路就喘腳又腫 竟是二尖瓣逆流危及心臟

▲走路就喘未必是老化，小心是心臟出問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

78歲張姓婦人近年出現走路就喘、夜間無法平躺睡覺、下肢水腫及疲倦無力等情形，原以為只是年紀大、循環變差，未特別在意，直到症狀反覆加劇就醫，才發現竟是二尖瓣退化導致重度逆流，已出現心臟衰竭。

經醫師評估不適合接受傳統開心手術後，改採自費的「微創經導管二尖瓣緣對緣修補術（Mitral TEER）」治療，術後隔日即可下床活動，呼吸困難明顯改善，順利出院返家。

請繼續往下閱讀...

不宜開心手術 改經導管瓣膜修補手術

國泰綜合醫院心血管中心醫師蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一，當二尖瓣無法完全閉合時，血液在心臟收縮時會倒流回左心房，長期下來會導致心臟擴大、肺水腫，甚至進一步引發心衰竭。臨床常見症狀包括：活動時容易喘、夜間呼吸困難、下肢水腫、疲倦無力等，但不少患者誤以為是老化，或體力變差，延誤就醫時機。

▲蘇彥伯醫師指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一。（國泰醫院提供）

蘇彥伯表示，若二尖瓣逆流未妥善治療，將顯著增加心衰竭住院率與死亡風險。過去重度患者多需接受開心手術進行瓣膜修補或置換，但對於高齡或合併慢性病的患者而言，手術風險高、恢復期長，臨床上常面臨治療困境。

隨著醫療技術進步，近年發展出「經導管二尖瓣緣對緣修補術」，可透過鼠蹊部穿刺靜脈血管，將修補裝置送入心臟內，夾合鬆弛的瓣膜葉片以減少逆流。

該手術不需開胸、傷口小、恢復快，住院天數短，已成為不適合手術患者的重要治療選項，且目前已被歐美納入治療指引。

蘇彥伯補充，經導管瓣膜修補技術除可應用於二尖瓣逆流，也逐步拓展至三尖瓣逆流等疾病，提供高手術風險族群新的治療機會。臨床上建議，若出現不明原因喘、腳腫或活動力明顯下降等症狀，應及早就醫檢查，由心臟內外科團隊共同評估最適合的治療方式，避免病情惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法