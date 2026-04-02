國內首例！胎兒脊柱裂修補 微創手術翻轉「非癱即殘」

▲長庚醫療團隊完成全台首例「胎兒內視鏡脊柱修補微創手術」，幫助呂小姐的女兒翻轉「非癱即殘」宿命。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

呂小姐在29歲時懷上第一胎寶貝女兒，卻在23週產檢時發現孩子「脊髓脊膜膨出（MMC）」，原本掙扎是否終止妊娠，但在長庚醫療團隊協助下，接受「胎兒內視鏡脊柱修補微創手術」，成為全台首例個案，如今女兒已經4歲半，不僅下肢運動功能完全正常，也能自然跑跳，生活與同齡孩童無異。

長庚改良胎兒內視鏡手術 類似腹腔鏡

台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文說明，脊柱裂是一種神經管缺陷，患者因脊柱裂開或脊柱關閉不全，若未能妥善治療，隨著孕期增加，羊水將對神經造成不可逆的毒性損傷，導致出生後脊柱裂區域以下的肌肉無力或癱瘓、感覺缺失，也常見有腸道和膀胱控制障礙，甚至有嚴重水腦症與小腦疝氣。

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▲蕭勝文醫師領導的跨院區醫療團隊，完成罕見的胎兒內視鏡脊柱裂修補微創手術。（長庚醫院提供）

蕭勝文表示，過去的胎兒脊柱裂修補手術，需在媽媽腹部製造20公分左右的大傷口、切開子宮才能治療胎兒，但長庚醫院引入巴西發展的「胎兒內視鏡脊柱修補微創手術」並加以改良，以類似腹腔鏡的方式進行，只要製造3個小傷口供器械進入，在狹小空間中將「生物纖維補片」蓋上暴露的脊髓神經即可完成。

蕭勝文說，長庚醫療團隊在2020年至2023年間招募15個診斷出胎兒脊柱裂的家庭，即使提供詳盡諮詢與說明，也僅有呂小姐和其丈夫選擇一試，成為全台首例接受此一手術的個案，其他家庭因擔憂孩子未來的障礙風險、照顧壓力與經濟負擔、社會目光等，在18至26週終止妊娠。

蕭勝文強調，這次的成功案例打破了脊柱裂兒童「非癱即殘」的宿命，證明經過妥善治療，病童也能跟正常孩子一樣正常生活跑跳，讓未來準爸媽面對產前診斷異常時，不再只有「放棄」一個選項，而是能看見「治療」的曙光。

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