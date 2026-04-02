7月起》未滿7歲兒童 預防保健服務增至9次

▲馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋（右）昨天表示，兒童接受預防保健服務時，攜帶兒童健康手冊記錄，醫師更能了解孩子的狀況。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

不少家長以為孩子發展慢會隨年齡自然追上，但若錯過關鍵觀察時機，可能延誤早期介入。衛福部國民健康署將從今年7月1日起，實施「兒童預防保健服務7+2」，未滿7歲兒童預防保健服務將由現行7次增加為9次，並調整檢查時點，同步導入包裹式補助模式，整合健康檢查與衛教指導，強化關鍵年齡層的發展監測。

增加服務次數 也拆分檢查區間

衛福部常務次長莊人祥表示，此次除增加服務次數，也將原本較集中的檢查區間拆分，原本4至10個月補助1次，調整為4至6個月及6至12個月各1次；原本3至7歲僅1次，也改為3至5歲及5至7歲各1次，讓成長關鍵期能更精準掌握，避免重要發展階段被忽略。

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▲兒童預防保健7+2時程一覽表。（國健署提供）

莊人祥指出，此次導入包裹式補助模式，整合健康檢查與衛教指導，由醫師依檢查結果提供個別化建議，提升兒童健康照護的連續性與整體性。

衛教內容也更加多元，涵蓋哺餵方式、飲食習慣建立、副食品添加原則及預防事故傷害等重點，並加強視力與眼位、聽力及口腔健康。

提醒家長確實記錄兒童健康手冊

他也提醒，家長務必要確實記錄兒童健康手冊的家長記錄事項表，以便和醫師充分溝通和討論。

▲衛福部常務次長莊人祥（後排中）和國健署署長沈靜芬（後排右4）說明，從今年7月1日起，未滿7歲兒童的預防保健增至9次。（記者羅碧攝）

國健署長沈靜芬表示，兒童在不同成長階段有不同照護重點，例如4至10個月為生長發育與副食品添加關鍵期；3至7歲則需關注肥胖、視力、口腔健康及生活習慣養成。此外，各年齡層皆須重視事故傷害預防。透過增加檢查次數與調整時點，可更完整掌握發展軌跡，及早發現潛在異常，並轉介資源。

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，台灣近視盛行率高，因此兒童視力檢查非常重要，希望未來也能在預防保健中，納入學齡前近視篩檢。

中華民國兒童牙科醫學會理事長蔡宜峰指出，0至6歲兒童塗氟政策已使齲齒相關問題比例由79%降至約40%，顯示及早預防口腔問題的重要性。

優化兒童醫療照護計畫協調管理中心計畫主持人邱弘毅也表示，在少子女化趨勢下，若有專責醫師一路陪伴孩子成長，更有助及早掌握發展狀況，並適時介入。

國健署指出，近年來兒童健康檢查服務利用率達84.1%，衛教指導服務利用率達75.2%，每年約84萬人次使用兒童預防保健服務；提醒家長帶孩子就醫時，應攜帶健保卡與兒童健康手冊，7月起受檢院所也將提供兒童預防保健加值手冊。

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