自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

7月起》未滿7歲兒童 預防保健服務增至9次

2026/04/02 05:30

▲馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋（右）昨天表示，兒童接受預防保健服務時，攜帶兒童健康手冊記錄，醫師更能了解孩子的狀況。（記者羅碧攝）

▲馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋（右）昨天表示，兒童接受預防保健服務時，攜帶兒童健康手冊記錄，醫師更能了解孩子的狀況。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

不少家長以為孩子發展慢會隨年齡自然追上，但若錯過關鍵觀察時機，可能延誤早期介入。衛福部國民健康署將從今年7月1日起，實施「兒童預防保健服務7+2」，未滿7歲兒童預防保健服務將由現行7次增加為9次，並調整檢查時點，同步導入包裹式補助模式，整合健康檢查與衛教指導，強化關鍵年齡層的發展監測。

增加服務次數 也拆分檢查區間

衛福部常務次長莊人祥表示，此次除增加服務次數，也將原本較集中的檢查區間拆分，原本4至10個月補助1次，調整為4至6個月及6至12個月各1次；原本3至7歲僅1次，也改為3至5歲及5至7歲各1次，讓成長關鍵期能更精準掌握，避免重要發展階段被忽略。

▲兒童預防保健7+2時程一覽表。（國健署提供）

▲兒童預防保健7+2時程一覽表。（國健署提供）

莊人祥指出，此次導入包裹式補助模式，整合健康檢查與衛教指導，由醫師依檢查結果提供個別化建議，提升兒童健康照護的連續性與整體性。

衛教內容也更加多元，涵蓋哺餵方式、飲食習慣建立、副食品添加原則及預防事故傷害等重點，並加強視力與眼位、聽力及口腔健康。

提醒家長確實記錄兒童健康手冊

他也提醒，家長務必要確實記錄兒童健康手冊的家長記錄事項表，以便和醫師充分溝通和討論。

▲衛福部常務次長莊人祥（後排中）和國健署署長沈靜芬（後排右4）說明，從今年7月1日起，未滿7歲兒童的預防保健增至9次。（記者羅碧攝）

▲衛福部常務次長莊人祥（後排中）和國健署署長沈靜芬（後排右4）說明，從今年7月1日起，未滿7歲兒童的預防保健增至9次。（記者羅碧攝）

國健署長沈靜芬表示，兒童在不同成長階段有不同照護重點，例如4至10個月為生長發育與副食品添加關鍵期；3至7歲則需關注肥胖、視力、口腔健康及生活習慣養成。此外，各年齡層皆須重視事故傷害預防。透過增加檢查次數與調整時點，可更完整掌握發展軌跡，及早發現潛在異常，並轉介資源。

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，台灣近視盛行率高，因此兒童視力檢查非常重要，希望未來也能在預防保健中，納入學齡前近視篩檢。

中華民國兒童牙科醫學會理事長蔡宜峰指出，0至6歲兒童塗氟政策已使齲齒相關問題比例由79%降至約40%，顯示及早預防口腔問題的重要性。

優化兒童醫療照護計畫協調管理中心計畫主持人邱弘毅也表示，在少子女化趨勢下，若有專責醫師一路陪伴孩子成長，更有助及早掌握發展狀況，並適時介入。

國健署指出，近年來兒童健康檢查服務利用率達84.1%，衛教指導服務利用率達75.2%，每年約84萬人次使用兒童預防保健服務；提醒家長帶孩子就醫時，應攜帶健保卡與兒童健康手冊，7月起受檢院所也將提供兒童預防保健加值手冊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中