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出國染麻疹險奪命 「無紅疹」併發腦炎

2026/04/01 05:30
出國染麻疹險奪命 「無紅疹」併發腦炎

▲麻疹可經空氣傳播，傳染力極強，初期症狀與感冒相似，易被忽略；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

麻疹疫情升溫，國內新增2例境外移入病例，並匡列逾千名接觸者，其中1例重症併發腦炎。疾管署提醒，麻疹可空氣傳播且併發症風險高，呼籲高風險族群避免前往疫區並接種疫苗防護。

防疫醫師林詠青指出，北部1名50多歲女性，曾赴美國紐約旅遊，返台後出現發燒、流鼻水等症狀，但未出現典型紅疹，導致初期難以辨識。個案多次就醫後因持續發燒住院，期間出現意識不清等腦炎症狀，確診麻疹並併發腦炎，目前仍在加護病房治療，住院已近1個月，匡列接觸者339人。

兩例境外移入 匡列突破千人

另一名個案為北部1名30多歲印度籍男性，自印度返台後約16天出現咳嗽、發燒、結膜炎及紅疹等典型症狀，經通報確診，接觸者達719人。

林詠青指出，麻疹初期症狀類似感冒或流感，常見高燒、咳嗽、流鼻水與結膜炎，多數患者後續會出現由臉部擴散的紅疹，但仍有少數個案未出疹。約5%至10%患者可能併發中耳炎、肺炎或腦炎，成人感染後重症風險較高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年截至3月30日累計6例麻疹病例，其中4例為境外移入。全球疫情持續升溫，亞洲、美洲及歐洲多國均有病例。

疾管署副署長林明誠提醒，1966年後出生者如赴流行區，應於出國前2至4週評估接種MMR疫苗；孕婦及未滿1歲嬰幼兒為高風險族群，應避免前往。若出現疑似症狀或有接觸史，應配合健康監測並儘速就醫，違規最高可罰30萬元。

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