首度導入「加強型」公費流感疫苗 購705萬劑創新高

▲疾管署今年秋冬流感疫苗採購量、預算雙創新高，預估全民覆蓋率可達3成以上，以保護國人健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲防疫醫師林詠青提醒，流感重症可能併發腦炎，需入住加護病房。（記者侯家瑜攝）

疾管署昨公布今年秋冬公費流感疫苗採購規劃，因應台灣邁入超高齡社會並降低疫情對醫療體系衝擊，除三價疫苗株全面更新外，也首度導入「加強型流感疫苗」，優先提供高風險族群使用。整體採購量預計約705萬劑，預算約17.8億元，雙創歷年新高，預估全民覆蓋率可達3成以上。

▲疾管署長羅一鈞（右）表示，加強型流感疫苗可提升長者免疫反應。（記者侯家瑜攝）

全民覆蓋率 預估可達3成以上

疾管署長羅一鈞指出，今年疫苗採購分為「標準型」與「加強型」兩類，除公費接種需求外，也包含中央與地方委託代購量，並保留追加空間。其中加強型疫苗約採購20萬劑，為國內首次導入。

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在預算方面，加強型疫苗約編列1.21億元，單價預估為標準型的2.5倍。以目前標準型每劑約200至250元推估，加強型疫苗約600元上下，實際價格仍須視招標結果而定。如採購作業順利進行，可望於今年4月下旬決標。

加強型疫苗 優先供高齡長者接種

研究顯示，加強型疫苗可提升免疫反應，並降低因流感併發肺炎或重症住院風險。經專家會議評估後，疾管署決定今年導入加強型疫苗，優先提供長照與安養機構65歲以上長者接種，以強化高齡族群保護力。

此外，今年流感疫苗株也全面更新。羅一鈞說明，三價疫苗涵蓋的A型與B型病毒株均已更換，A型H3N2選入近年主流的K分支，B型則採用日本東京株，與國內目前流行病毒高度吻合。

羅一鈞提醒，即使過去已接種疫苗，仍應在新一季疫苗開打後再次接種，以獲得最新保護力。

另一方面，疾管署防疫醫師林詠青說明近期一例流感重症個案，為北部1名10多歲男童未接種本季疫苗，感染B型流感後併發腦炎，一度出現意識不清、眼球偏斜及複視等神經症狀，需入住加護病房。

他指出，個案在3月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水及上腹不適，初期就醫後返家，但當晚即出現複視，症狀持續惡化，3度就醫後住院治療，確診為B型流感併發腦炎，約1週後轉至一般病房，目前仍住院，累計約2週。

林詠青提醒，B型流感雖常被認為較輕，但實際仍可能引發重症，且較常發生於兒童與青少年，症狀與A型流感相似，也可能出現肌肉痠痛及腸胃不適。

他呼籲，高風險族群應盡早接種流感疫苗，若出現意識改變、呼吸困難或視覺異常等警訊，應立即就醫。

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