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「喝的瘦瘦針」夯 空腹飲用恐傷胃

2026/03/31 05:30
「喝的瘦瘦針」夯 空腹飲用恐傷胃

▲謝欣樺營養師提出，含有菊苣纖維的綠茶確實能透過物理與生理機制輔助體重管理，但強調搭配飲用需「適量」勿空腹。（台南新樓醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

「喝的瘦瘦針」夯 空腹飲用恐傷胃

▲台南新樓醫院營養室建議以「低GI配餐」維持血糖穩定，避免餐後血糖大起大落造成的飢餓感。 （台南新樓醫院提供）

隨著市售機能飲品盛行，許多愛美人士將含有菊苣纖維的綠茶視為「喝的瘦瘦針」。台南新樓醫院營養室主任謝欣樺提出，這類飲品確實能透過物理與生理機制輔助體重管理，但強調「適量」與「時機」才是健康減重的核心。

謝欣樺指出，機能綠茶能產生抑制食慾的效果，主要歸功以下機制：

營養師：機能飲料僅能當輔助

●菊苣纖維（水溶性膳食纖維）：進入腸道後會迅速吸水膨脹，形成膠狀物質，並在發酵過程中產生氣體，這種膨脹感會刺激大腦產生「偽飽足」的錯覺，進而減少正餐攝取量。

●高濃度兒茶素：除了廣為人知的抗氧化與支持代謝功能外，高濃度兒茶素在空腹飲用時可能輕微刺激胃黏膜，產生些許不適感，進而壓抑食慾中樞。

她提醒，空腹飲用恐傷胃，過度依賴非長久之計，儘管短期內能輔助熱量調控，每個人對兒茶素與纖維的耐受度差異極大，部分腸胃敏感者在空腹飲用後，可能出現胃痛、噁心或想吐等反效果。

健康減重 應運動、均衡飲食

謝欣樺強調，機能飲料僅能作為輔助，無法取代均衡飲食與運動。若過度依賴飲料壓抑食慾，長期下來恐致蛋白質與微量營養素不足，造成代謝補償性下降。為發揮綠茶的最大效益、降低副作用，新樓醫院營養室提出以下平衡建議：

●適量飲用：每日建議量為1-2瓶，應避免空腹飲用、保護胃壁。

●低GI配餐：建議搭配高蛋白、低GI的食物（如無糖優格、堅果或雞胸肉），維持血糖穩定，避免餐後血糖大起大落造成的飢餓感。

●專業諮詢：患有胃腸疾病、胃食道逆流者，飲用前應先諮詢醫師或營養師。

謝欣樺建議體重管理的民眾，應透過均衡飲食、規律運動及行為管理，自我監測BMI、腰圍及體脂變化，確保減去的是脂肪而非健康。

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