台灣學者參與跨國研究︰減鈉、多吃全穀類及堅果 缺血性心臟病

▲台灣團隊跨國研究發現，全榖、堅果類等食物攝取不足會增加缺血性心臟病風險。（照片來源：shutterstock）

記者楊媛婷／台北報導

▲預防缺血性心臟病，建議民眾選擇原型食物、不飽和脂肪酸與食材多樣化的地中海飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

2023年全球有406萬缺血性心臟病死亡的病例可歸因於不理想的飲食，研究發現，這類病患可能對於堅果與種子、全穀類、水果等對心臟有益的食物攝取不足，以及鈉攝取過高有關，建議民眾選擇原型食物、不飽和脂肪酸與食材多樣化的地中海飲食，有助於預防心臟病。

台灣科技媒體中心發布由台師大健康促進與衛生教育學系副教授李銘杰、中國醫藥大學公衛學院職業安全與衛生學系教授林若婷和國外團隊針對缺血性心臟病飲食風險因子分析研究，該跨國團隊解析全球204國1990年到2023年的資料，並進一步爬梳飲食風險因子與缺血性心臟病死亡的關聯。

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研究顯示，2023年與缺血性心臟病死亡最相關的飲食因子主要是堅果、種子、全穀類、水果攝取不足，以及鈉攝取過高有關；研究也發現，與缺血性心臟病關聯的風險因子會有社會經濟發展程度的差異，社會經濟發展程度較低的地區，主要的風險因子在於水果、蔬菜、魚類等保護性食物攝取不足；社會經濟發展程度較高的地區，則是攝取過多紅肉、含糖飲料、加工肉品等食物有關。

林若婷表示，從研究中可看到，含台灣在內的東亞區飲食風險首位是鈉攝取量過高，接著是全穀物、豆類與水果、堅果與種子等保護性食物攝取不足，另外隨著飲食西化，含糖飲料與加工肉品等攝取量也在心臟病死亡中扮演愈來愈重要的角色。

地中海飲食 更勝單純低脂

李銘杰則建議，若要調整飲食，可將飲食型態調整為少鹽、少加工、少含糖飲料外，也要注意有沒有吃夠全穀類、蔬果、豆類與堅果，不只要減少吃不好的食物，也要吃夠可能對健康有益的食物。

李銘杰強調，飲食型態比單一食物影響更多，民眾可選擇以原型食物、不飽和脂肪酸與食材多樣化的地中海飲食，該飲食型態預防心臟病效果已被證實較單純低脂飲食為優。

相關研究發表在頂尖期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。

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