攝影師手指麻木 肘隧道症候群作祟

▲動態掃描時，可觀察到神經於屈肘時，從原本肘隧道位置向前脫位。 （照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

陳小姐熱愛攝影，近來卻逐漸察覺雙手小指側出現麻刺感與冰涼感，尤其在長時間拿著器材錄影後，常因不適而被迫中斷。

醫師觀察其日常動作後發現，因工作與興趣需求，她常讓手肘長時間維持在小於45度的彎曲角度，且習慣將手肘靠在桌緣打字，中午休息時也常趴睡，皆可能增加手肘內側的壓迫負荷。

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手肘長時間彎曲壓迫尺神經

理學檢查中，輕敲尺神經分佈區域即可誘發麻木感。超音波檢查除了肘隧道的尺神經腫脹外，在動態掃描時亦可觀察到神經於屈肘時向前脫位（如圖）。考量尺神經在手肘由伸直到彎曲的過程中無法維持穩定，且神經腫脹明顯，陳小姐接受自體血小板血漿及血小板凍晶注射治療，症狀隨後獲得明顯緩解。

「肘隧道」是指位於手肘肱骨內上髁與尺骨鷹嘴突之間的凹窩結構，尺神經正是經由此處通過。神經的上、下方分別由奧斯朋韌帶與尺側副韌帶後束加以穩定。尺神經向遠端支配前臂小指側的手腕與手指屈曲動作，同時負責小指及第4指尺側一半的感覺功能。

當神經受到夾擠或損傷時，常會出現麻木、刺痛、冰涼感或灼熱感等症狀，統稱為肘隧道症候群。

尺神經的受傷，常與長時間手肘彎曲、反覆壓迫有關；部分患者則可能因局部腱鞘囊腫、韌帶撕裂、骨刺而導致神經受壓。若神經本身穩定性不佳、容易向前脫位，則更容易反覆出現壓迫症狀。當患者出現持續麻木、抓握無力且症狀反覆發作時，通常建議依照尺神經受損的嚴重程度，及早接受合適的治療。

影像檢查、改變姿勢

在初期可考慮以雷射治療促進神經修復，並搭配口服維生素B12作為輔助。對於症狀較為明顯、但神經電學檢查仍顯示正常的患者，可採用增生治療合併B12進行神經鬆解；若已出現神經學變化，則需評估積極使用自體血小板血漿或可多次施行的血小板凍晶注射治療。

若影像檢查發現有明確的骨刺或腱鞘囊腫造成神經壓迫，或已出現小魚際肌萎縮、抓握力下降，且經注射或保守治療仍無法改善，則需進一步評估是否接受手術減壓或神經轉位手術。

此外，患者皆應避免長時間或反覆彎曲手肘，並減少直接壓迫手肘內側的動作，才能有效降低症狀復發的風險。

（作者為順新復健科診所院長）

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