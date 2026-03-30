飲食缺鈣、高糖 兒童視力發展殺手

▲缺鈣、攝取加工食品、精製碳水化合物及含糖飲料等可能影響兒童眼睛健康。圖為兒童喜好甜食情境。 （記者楊綿傑攝）

記者楊綿傑／台北報導

兒童視力發展受家長關注，兒童護理專家示警，缺鈣、攝取加工食品、精製碳水化合物及含糖飲料等是眼球生長的殺手；北護大護理系兒科組助理教授黃秀玫指出，眼睛的發展受營養狀況的影響，飲食過度攝取精製碳水化合物可能與近視的形成相關。

精製碳水化合物提高近視風險

兒童視力的發展從出生後會持續至13歲左右。近視問題除長時間近距離用眼、缺乏戶外活動外，「營養」也扮演重要角色。

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黃秀玫解釋，精製碳水化合物可被快速吸收，導致血糖與胰島素濃度迅速升高；當血液中胰島素值上升時，可能進一步促進類胰島素生長因子的分泌，進而刺激細胞生長與分化，最終促使眼軸長度增加，提高近視發生的風險。

缺鈣導致鞏膜彈性減弱

此外，過度攝取加工食品、精製碳水化合物及含糖飲料，可能誘發慢性發炎反應與氧化壓力，進而影響鞏膜的健康與生長，對眼球結構造成不利的影響。

再者，鈣也扮演重要角色。黃秀玫提到，鈣在維持眼球彈性具有保護作用，若血液中長期缺乏鈣質，可能導致鞏膜彈性減弱，進而影響視力發展。

市售零食種類日益多樣、飲料店林立且取得容易，黃秀玫認為，兒童若長期攝取高含量精製糖類的食品與飲品，可能影響整體飲食品質與其他關鍵營養素的攝取平衡，進而對眼球與視力的正常發育造成潛在不利影響。

多喝白開水 吃新鮮蔬果

因此，黃秀玫建議，家長在選擇食物時，應留意並檢視營養標示與營養成分含量，鼓勵以白開水取代含糖飲料，並攝取新鮮蔬果，不僅有助於降低精製糖的攝取量，亦可在營養均衡的基礎上，間接支持視力與眼球結構的健康發展。

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