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氣喘沒症狀也要吸藥 醫師：治療最忌「見好就收」

2026/03/30 05:30
氣喘沒症狀也要吸藥 醫師：治療最忌「見好就收」

▲林雋醫師透露，不少患者把氣喘當感冒後遺症。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

氣喘沒症狀也要吸藥 醫師：治療最忌「見好就收」

▲氣喘沒症狀也要吸藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

季節交替早晚溫差大容易誘發氣喘，卻經常被忽略。一名年輕男子最近反覆咳嗽到診所看診未癒，轉而到醫院求診，醫師發現，對方有抽菸習慣，因感冒久咳不癒，仔細檢查發現是氣喘，男子才驚覺自己有氣喘。醫師提醒，不少有氣喘的患者常把氣喘咳嗽當成一般感冒，吃藥稍有改善就不理會，沒有持續吸藥，導致症狀反覆發作。

自認病好了 支氣管還在發炎

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師林雋表示，罹患氣喘的患者，在沒有發作時都沒什麼感覺，但遇到早晚溫差大或感冒病症就會發作，呼吸時有哮喘聲，看診時吃藥、使用氣喘急救噴劑改善，患者自覺病好了，不過實際上有可能支氣管還在發炎，患者卻沒有持續治療。

林雋說，氣喘是一種慢性發炎反應，跟鼻子過敏一樣，部分患者沒有症狀，但並不代表支氣管沒有發炎，提醒每次症狀都以急性發作為表現的患者，更要特別小心，藥物治療常是症狀治療，如果沒有持續吸藥，只是治療2、3天很危險，一定要持續治療一段時間。

林雋說，最近門診中有一名20多歲的患者，平常咳嗽就以為是感冒，自行到藥房買藥治療，這次拖很嚴重無法治癒而到醫院，才發現患有氣喘，因平時還有抽菸，導致呼吸道發炎遲未改善。

另外，門診中還有一名國中老師，每次氣喘發作都很嚴重，幾乎跑急診掛號，患者每次吃藥治療一段時間，自認為沒症狀後，便不再持續吸藥，也沒有再回診，等到下一回發作才回到醫院就診，依舊掛急診。

調整劑量須找醫師評估

林雋表示，氣喘治療一定要配合醫師，切勿以為病治好了就停藥，至少要使用一段時間吸入劑，才能評估是否能調整劑量。

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