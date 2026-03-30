睡前5該做、6不要做 養成好習慣 輕鬆入眠

▲圖2：神門穴（照片提供／韓彥辰）

文／韓彥辰

▲圖1：內關穴。（照片提供／韓彥辰）

現代人壓力大、生活忙碌，常常躺在床上輾轉難眠。其實，好的睡眠並不是靠一次性的偏方，而是來自於日常生活中一點一滴的調整。以下整理一些「該做」與「不要做」的習慣，只要慢慢建立，就能讓你的身體重新找回自然入睡的節奏。

▲失眠時滑手機，會讓人更清醒。 （照片提供／韓彥辰）

讓身體找回自然入睡節奏

◎睡前與睡眠中「該做」的事

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●固定就寢與起床時間：每天固定在相同時間睡覺與起床，即使是假日也不要落差太大，身體會慢慢記住什麼時候該睡、什麼時候該醒。

●肚子餓時，睡前可以吃點小點心：太餓會讓身體不安定，反而睡不好。可以吃些容易消化的食物，例如1小片吐司、餅乾、溫牛奶等。但注意量要少，以免吃太飽。

●規律運動：運動能減輕壓力，但要注意「時間」。建議在睡前3小時前完成運動，讓身體有時間慢慢放鬆下來。

●睡前1小時安排放鬆活動：睡前是「慢下來」的時間。可以做一些低刺激的事，例如聽輕音樂、伸展、泡溫水澡、閱讀輕鬆的書籍等，讓大腦從白天的緊繃轉換到夜間的安定。

●保持臥室涼爽（室溫約26-28℃）、昏暗、安靜：臥室越像「睡眠專區」，大腦越容易進入睡眠模式。

◎容易讓你睡不著的「不要做」清單

●午休不要睡太久：長時間午休會讓晚上更難入睡。如果真的想休息，建議在30分鐘以內。

●不要在睡前運動：激烈運動會讓心跳加快、身體升溫，反而不易入睡。

●不要失眠時看電視或滑手機：螢幕的藍光會抑制褪黑激素，讓你更清醒。

●不要睡前吃太飽：腸胃過度忙碌會干擾身體放鬆。

●下午或晚上避免咖啡因：咖啡、茶、可樂、巧克力都含咖啡因：會讓你「清醒時間延長」。

●不要在床上做與睡眠無關的事情：例如看書、吃東西、滑手機等等，讓大腦學會「上床等於要睡覺了」。

按摩2穴道更好睡

◎2穴道更好睡

●「內關穴」（圖1）：把手掌朝上，看手腕的第1條橫紋，往上量大約3指寬，在兩條筋中間的地方。

●「神門穴」（圖2）：一樣把手掌攤開，看無名指和小指對下來，落在手腕橫紋上的位置。

學習好「該做」、「不要做」的習慣，加上睡前輕按壓2個穴道，相信身體放鬆就比較好入睡了。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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