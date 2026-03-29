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臉上紅斑潰爛遲未癒 竟是皮膚癌

2026/03/29 05:30
臉上紅斑潰爛遲未癒 竟是皮膚癌

▲皮膚鱗狀細胞癌好發於長期日曬部位，長輩應注意防曬，但若有皮膚症狀，應及早就醫檢查。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／阮怡禎

張伯伯最近因臉上紅斑及潰瘍狀病灶憂心就醫。起初只是小紅斑，隨著時間逐漸隆起、表面潰爛，數月仍未癒合，家人見狀，才督促他前往皮膚科檢查。

皮膚鱗狀細胞癌 好發於長期日曬部位

詢問病史後得知，張伯伯一生務農，長期日曬使皮膚黝黑，退休後，仍每日運動保持健康，但臉上的病灶讓他困擾，也引來親友關切。檢查後，安排他接受皮膚切片，化驗結果確診為皮膚鱗狀細胞癌。所幸病灶深度不深，臨床與影像檢查均未見淋巴轉移，只需切除病灶，並以局部皮瓣補皮，傷口1-2週即可復原。

皮膚鱗狀細胞癌是常見的皮膚惡性腫瘤，好發於長期日曬的部位，如臉部、頭頸部及前臂，多見於中老年人。台灣早期農業社會，許多長輩長期務農且缺乏防曬觀念，加上部分地區接觸地下水或重金屬砷，也容易導致多發性皮膚鱗狀細胞癌。

其臨床表現多樣，可能呈現紅色斑塊、蕈狀腫塊，或慢性潰瘍傷口，久不癒合，並伴隨搔癢或疼痛。若皮膚出現這類症狀，建議儘早就醫檢查。診斷通常先由臨床理學檢查及皮膚鏡觀察可疑病灶，再以切片確定。必要時，依病人狀況進一步進行影像檢查，確認病灶是否轉移。

治療上，皮膚鱗狀細胞癌多可直接切除病灶，依病灶大小與位置決定切除範圍，手術後以局部皮瓣或植皮修補傷口。大部分手術僅需局部麻醉，病人可安心接受。術後換藥並照顧傷口，1-2週即可拆線。若病灶切除乾淨且無轉移，之後只需定期追蹤。

張伯伯在切除臉上病灶2週後回診拆線及追蹤，傷口恢復良好，化驗及影像檢查亦顯示無轉移。他表示，以前因為傷口長期不癒常擔心、睡不好，如今病灶消失，整個人精神且自信許多，以後可以安心運動，也會更注意防曬，避免其他部位再次復發。

臉上或曝曬部位若出現紅斑、潰瘍或久不癒合傷口，不可輕忽，應及早就醫檢查。皮膚鱗狀細胞癌早期發現、及時治療，通常可安全切除、恢復良好，讓生活品質回到正軌。

（作者為彰化基督教醫院皮膚科醫師）

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