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守護肝臟健康 別當大肚男小腹婆

2026/03/29 05:30
守護肝臟健康 別當大肚男小腹婆

▲腹部肥胖與血糖異常、脂肪肝、心血管風險增加有關。（照片提供／傅重睿）

文／傅重睿

守護肝臟健康 別當大肚男小腹婆

▲只要每週3次、每次40分鐘的有氧運動，就能讓肝臟脂肪含量顯著下降；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

45歲的蔡先生（化名）因公司健檢，發現肝指數跟血脂肪異常，前來就醫。他身高約170公分，腹圍明顯偏大，自述沒有不舒服症狀，肝臟病毒感染檢查、腹部超音波及罕見肝病檢驗，幸都無異常，因此建議他以飲食、運動、藥物及改善體重控制；半年後超音波顯示脂肪肝情況改善，肝指數也回歸正常，他的臉上多了自信跟笑容。

中廣型肥胖 脂肪肝公認危險因子

近年來，許多人因體重超標或不規律的生活型態，面臨各種慢性疾病的威脅。許多臨床研究顯示，不良的生活習慣不僅會引發上消化道的不適，同時也會影響肝臟健康，特別是形成脂肪肝的關鍵因素。

雖然脂肪肝初期症狀可能不明顯，但若忽視身體發出的警訊，任由脂肪持續堆積，就會阻礙肝臟的解毒功能，導致毒素累積在體內。肝臟細胞老化、持續受損，可能就會留下永久的損傷，最後導致肝硬化（cirrhosis）。因此，了解脂肪肝的風險因子，並及早介入改善，是維持長期健康的重要步驟。

◎脂肪肝的潛在病因與風險因子

●肥胖與腹部脂肪：肥胖（特別是中廣型肥胖）是公認的危險因子，因為腹部脂肪會增加腹壓，並導致脂肪堆積在肝臟。

戒菸酒改不良飲食 減少身體負擔

●吸菸與飲酒習慣：長期飲酒與吸菸會刺激身體的黏膜，應積極戒除。

●不良飲食習慣：長期攝取油膩、辛辣或含有咖啡因、碳酸飲料等刺激性食物，會增加身體負擔。

●睡眠品質：不良的睡眠品質，包括睡前使用電子產品、入睡困難、容易醒，都會影響頭腦，甚至體內器官的健康。

建議屬於上述高風險族群，應定期接受身體檢查，以便醫師能及早介入治療與調整。

研究顯示，只要每週3次、每次40分鐘的有氧運動（快走、騎車、游泳），就能讓肝臟脂肪含量顯著下降。

（作者為彰化秀傳紀念醫院肝膽腸胃科醫師）

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