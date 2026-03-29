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台大研究登國際期刊 破解細胞膜磷脂調控 癌症轉移機制有新解

2026/03/29 05:30
台大研究登國際期刊 破解細胞膜磷脂調控 癌症轉移機制有新解

▲台大醫學院分子醫學研究所教授李芳仁研究團隊近日在國際期刊「美國國家科學院院刊」發表最新研究。（翻攝台大官網）

記者林曉雲／台北報導

細胞如何接收外部刺激並啟動移動，是生物醫學領域重要關鍵，因為細胞遷移不僅影響胚胎發育與傷口修復，也與癌細胞侵襲與轉移密切相關。台大教授李芳仁研究團隊，揭示細胞外基質成分「纖連蛋白」可透過調控細胞膜磷脂環境，促使小型GTP水解酶Arl4D自我結合並放大訊號，進而驅動細胞遷移，為癌症轉移機制提供新的解釋，被視為未來開發抗轉移新藥的重要基礎。

揭示細胞遷移 與癌細胞侵襲與轉移相關

研究團隊指出，過去已知Ras等小型GTP水解酶的聚集，是細胞訊號傳遞的重要機制，但單一蛋白如何在複雜的細胞膜環境中穩定聚集，並將外部刺激轉化為細胞運動指令，仍存在關鍵未解問題。團隊長期聚焦Arl4蛋白家族在癌細胞遷移中的角色，此次進一步解析Arl4D在細胞外基質刺激下的活化機制。

研究發現，當細胞附著於纖連蛋白時，細胞膜局部的PI（4，5）P2磷脂濃度上升，吸引Arl4D聚集至膜上形成初步自我結合；隨後由蛋白激酶Pak1進行磷酸化，兩者協同作用，使Arl4D形成更穩定的結構，並與Pak1組成複合體，進一步啟動細胞內遷移訊號。研究團隊形容，此機制如同為細胞運動訊號加裝「擴音器」，使訊號得以放大並延長，提升細胞移動能力。

為未來開發抗轉移新藥重要基礎

李芳仁表示，這項研究解開小型GTP水解酶如何穩定並放大訊號的長期疑問，也顯示細胞外基質不僅提供支撐，更能透過磷脂與蛋白質間的交互作用，精準調控細胞行為與命運，除了有助於理解正常生理中的細胞移動，也為未來發展抑制癌細胞侵襲與轉移的治療策略提供新方向。該研究成果近日在國際期刊「美國國家科學院院刊」發表，此研究由博士班學生張庭瑋主導執行，並獲國科會與國衛院支持。

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