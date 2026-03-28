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日常保養「三不」 照護富貴手有撇步

2026/03/28 05:30
日常保養「三不」 照護富貴手有撇步

▲合谷穴。（照片提供／林聖鈞）

文／林聖鈞

日常保養「三不」 照護富貴手有撇步

▲三陰交穴。（照片提供／林聖鈞）

阮小姐（化名）本來已控制良好的富貴手，最近又明顯惡化，原來經過了年前的大掃除，以及春節期間下廚宴請親朋好友，從備菜到善後一手包，又嫌麻煩沒戴手套、擦藥保養，結果富貴手病症復發，雙手出現指尖乾裂、脫皮，甚至紅腫的情形，只好趕快來求醫治療。

日常保養「三不」 照護富貴手有撇步

▲曲池穴。（照片提供／林聖鈞）

◎富貴手的成因與特徵

日常保養「三不」 照護富貴手有撇步

▲血海穴。（照片提供／林聖鈞）

富貴手是一種手部的刺激性接觸型濕疹，主要特徵包含「慢性反覆」、「乾屑脫皮」及「紅疹刺癢」。不同於會出現群集小水泡的汗皰疹，富貴手多呈現乾燥、角質增厚的狀態。高風險族群包括家庭主婦、醫護人員、美髮業者及餐飲從業人員，常因過度碰水、接觸清潔劑（如洗碗精、漂白水）或化學溶劑，破壞了手部天然的皮脂膜與角質層，導致肌膚屏障受損。

日常保養「三不」 照護富貴手有撇步

▲「雙層手套法」是內層戴純棉手套吸汗，外層戴防水手套隔絕刺激。。（照片提供／林聖鈞）

在中醫古籍中，富貴手屬於「鵝掌風」的範疇。中醫認為，此病多因「血燥生風」所致，患者體質多為氣血虧虛或經脈不通，導致手部末梢缺乏津液與血液的滋潤與濡養。

內服外用穴位按摩 中醫標本兼顧

◎中醫治療：標本兼顧

●內服中藥：針對血虛受寒、氣虛或血瘀體質，選擇適合的方劑，以養血散寒、活血化瘀，促進末梢氣血循環。

●外用藥膏：常用「紫雲膏」塗抹患處。紫雲膏含有當歸、紫草、麻油與蜜蠟，具備滋潤修復、消炎止痛及促進傷口癒合的功效。

●穴位按摩：平日可按壓合谷（疏散風邪）、曲池（祛風濕、調氣血）、血海（調血清血）及三陰交（健脾祛濕）等穴位，並配合握拳甩手運動，加強氣血循環。

◎日常保養遵循「三個不」原則

●不能乾（要保濕）：單擦水性乳液不夠，建議使用油性較高的護手霜（Cream）或護手膏（Balm），甚至凡士林，才能有效鎖水。

●不能濕（少碰水）：盡量減少接觸水與汗水。做家事時應採取「雙層手套法」，內層戴純棉手套吸汗，外層戴防水手套隔絕刺激，並且每30分鐘至1小時更換一次。

●不能刺激：避免徒手接觸洗衣精、漂白水、有機溶劑或處理辛辣食材（如辣椒、洋蔥）。飲食上應忌口冰品、生冷食物、甜食及油炸辛辣物，以免損傷脾胃，加重體內濕熱或循環不良。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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