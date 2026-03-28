遭重擊無明顯外傷 「姿勢痛」送醫才知內出血

▲王業亨醫師解釋，患者經CT造影檢查有腸繫膜出血。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲葉姓患者經CT造影檢查，發現腸繫膜出血，圖中紅圈處都是血液。（員榮醫院提供）

62歲葉姓男子日前在工地被滑落的金屬桿擊中，當下僅左眉擦傷與雙腿劇痛，原以為是單純肢體外傷，沒想到就醫後，竟查出腸繫膜大出血，差點丟了性命。員榮醫院急診醫師王業亨提醒，外傷看似表淺，卻可能隱藏致命內出血，尤其「姿勢改變時疼痛加劇」是重要警訊，千萬不可輕忽。

葉男被送到員榮醫院時，生命徵象穩定，血壓正常，意識清楚，但腹部有輕微壓痛，雙大腿觸痛明顯，醫院檢視發現，他平躺時疼痛不明顯，站起來準備上廁所，疼痛就急遽加劇。

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腹腔大出血 躺著不痛站起爆痛

王業亨表示，這種「姿勢痛」正是內出血的典型表現，且往往與腹腔內出血有關，當患者平躺時，血液在腹腔內分布較平均，對神經與組織壓迫較小；一旦站立或活動，血液受重力影響向下沉積，可能牽動腸繫膜等神經豐富的組織而加劇疼痛，同時腹壓增加也會刺激腹膜，讓症狀更明顯。此外，腹腔或骨盆腔出血也可能出現「轉移痛」，表現在大腿，容易誤判為單純肌肉或骨骼傷害。

經兩次手術 住院逾40天才康復

員榮醫院急診團隊安排抽血及影像檢查，雖未發現明顯骨折，但電腦斷層血管攝影（CTA）顯示疑似腸繫膜出血，考量患者年齡與曾有心血管病史，醫療團隊立即給予輸液、止血藥物並備血，緊急轉送醫學中心治療，患者後續歷經兩次手術，住進加護病房10餘天，總住院超過40天才逐漸康復。

葉男表示，原以為只是腿部受傷，沒想到竟是嚴重內出血；王業亨提醒，民眾若遭受外力撞擊後出現持續腹痛、暈眩、冒冷汗、心跳加快，或四肢極度疼痛、腫脹，或頭部受傷合併出現視線模糊、嘔吐等症狀，應盡速就醫，避免延誤治療時機。

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